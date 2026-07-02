هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات تهز كييف

هزت هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وجاء هذا التصعيد الدامي بعد فترة وجيزة من تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم عسكري ضخم، وتواصل روسيا ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية بما فيها كييف منذ بدء اجتياحها للدولة المجاورة في فبراير 2022، وهو النزاع الذي تحول إلى الصراع الأكثر فتكاً في القارة الأوروبية منذ الحرب العالميةالثانية، وجاء هذا الهجوم الأخير بعد تحذير عاجل أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ بالستية من العاصمة.

وقطع الرئيس زيلينسكي زيارته الرسمية إلى دبلن أمس الأربعاء بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة جوية وشيكة على بلاده، وسمع سكان وسط كييف وشرقها دوي أكثر من 12 انفجاراً عنيفاً وشوهد مواطنون برفقة أطفالهم وحيواناتهم الأليفة يهرعون نحو محطات المترو التي تُسخدم كملاجئ آمنة تحت الأرض.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو عبر تلغرام إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص فيما أصيب 25 شخصاً آخر بينهم أطفال، مستنكراً التعمد الواضح من طرف القوات الروسية في استهداف المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين، وأظهرت صور نشرها جهاز الطوارئ الأوكراني دماراً كبيراً لحق بمجمع سكني جراء القصف المستمر.

من جهته، أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام أن كييف تتعرض لقصف مكثف بالصواريخ البالستية والمسيّرات وأن دوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة، مشيراً في بيان منفصل إلى مقتل 1 شخص وإصابة 11 آخرين.

وأفاد ميكولا كالاشنيك حاكم منطقة كييف بأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان عديدة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز، وتكافح طواقم الطوارئ لإخماد الحرائق في مستودعات ومنازل بمنطقة بوتشا.

وكان زيلينسكي قد دعا أبناء شعبه في مؤتمر صحفي إلى توخي الحذر الشديد والاحتماء بالملاجئ مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لهذا الهجوم منذ فترة طويلة، في حين صعدت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالمسيّرات بعيدة المدى داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافاً عسكرية.