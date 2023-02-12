“هجمات سيبرانية حادّة” من المغرب والكيان الصهيوني على موقع وكالة الأنباء الجزائرية

يتعرض الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية منذ ساعات، إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية “الحادّة”، حسب ما ذكرته الوكالة مساء الأحد.

وقامت وكالة الأنباء الجزائرية بحجب موقعها الإلكتروني بشكل مؤقت، جراء الهجمات التي كانت تستهدف اختراقه، حسب المصدر.

وقالت الوكالة إن “سلسلة من الهجمات الحادّة، اتّضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني، والمغرب، وبعض المناطق في أوروبا، قد تمّ رصدها”.

“وسمحت التدابير والأنظمة التقنية للوكالة، بصدّ هذه الهجمات التي لازالت متواصلة. مما دفع إلى حجب الموقع مؤقتا، والحيلولة دون تمكّن محاولات الاختراق السيبرانية من بلوغ قاعدة البيانات”.

“ويتعرّض الموقع منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدّة من المصادر الجغرافية المذكورة، في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا”، تضيف الوكالة.

وتابعت وكالة الأنباء الجزائرية إن هذه الحملة “تزداد حدّة غداة المواقف والقرارات المصيرية. على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها الثابتة تجاه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية”.