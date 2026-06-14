هجوم إلكتروني يعطل خدمات أربعة بنوك إيرانية دون اختراق بيانات العملاء

أعلن المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران، الأحد، أن هجوماً إلكترونياً استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها أربعة من أكبر البنوك الإيرانية، ما أدى إلى تعطيل مؤقت لبعض الخدمات المصرفية دون تسجيل أي اختراق لبيانات العملاء.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية، نقلًا عن المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران، فإن الهجوم استهدف منظومة الاتصالات المشتركة التي تعتمد عليها بنوك ملي، وتجارة، وصادرات، وتنمية الصادرات الإيراني، ما استدعى تدخل الفرق الفنية المختصة لتطبيق إجراءات وقائية واحتواء آثار الهجوم.

وأوضح المجلس أن التدابير المتخذة ساهمت في حماية بيانات العملاء، مؤكداً عدم رصد أي اختراق أو تسريب للمعلومات المصرفية، رغم التأثير المؤقت الذي لحق ببعض الخدمات المقدمة عبر البنوك المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن الفرق التقنية تواصل العمل لضمان استقرار الخدمات وتعزيز الإجراءات الأمنية المرتبطة بالبنية التحتية المصرفية التي تعرضت للهجوم الإلكتروني.