هجوم “الخضر” يتألق وإصابة غويري وايت نوري تثير الهلع

قبل تربص أكتوبر المقبل..

عرفت مختلف الدوريات العالمية، تألق بعد الأسماء الدولية الجزائرية، خاصة على مستوى الهجوم أين تواصلت فعالية مهاجم فولفسبورغ الألماني محمد الأمين عمورة في البوندسليغا، وبغداد بونجاح في الدوري القطري رفقة ناديه الشمال، وكذلك حاج موسى وحسام عوار في الدوري الهولندي والسعودي على التوالي، فيما كانت النقطة السوداءهذا الأسبوع هي إصابة المهاجم غويري وغياب ايت نوري عن المنافسة.

واصل مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، تألقهمن جديد بألوان ناديه فولسبورغ الألماني،بعدما افتتح عداده التهديفي أمام هايدينهايم في أولى جولات “البوندسليغا” قبل أن يعود لزيارة الشباكفي مرمى كولن، الذي كان متفوقا في النتيجة، ليؤكد إبن مدينة جيجل رغبته في تحقيق أرقام أحسن من الموسم الماضي، والظفر بعقد جديد مع أحد الأندية الكبيرة،بالنظر لما يقدمه مع المنتخب الوطني الجزائري ونادي فولفسبورغ، خاصة وأنه كان مرشحا بقوة للانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وكان مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، قد تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة مباراة ناديه فولسبورغ بحلول الدقيقة الـ 70، غير أن بعض التقارير الألمانية، أكدت أن الإصابة لا تدعوا للقلق في انتظار التقرير الطبي، حيث من المنتظر أن يشارك في اللقاء المقبل مع ناديه، إلا إذا فضل المدرب إراحته قبل التحديات المقبلة.

من جهة أخرى، أكدمهاجم “الخضر” بغداد بونجاح مستوياته الكبيرة هذا الموسم رفقة نادي الشمال القطري، بعدما قاده إلى فوز ثمين على حساب العربي بثلاثية مقابل هدفين،في قمة الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، حيث عرفت المواجهة مشاركة بونجاح، أساسيا كالعادة، وتمكن من تسجيل ثنائية، نصب بها نفسه نجم البطولة القطرية هذا الموسم، وثبت بها مستوياته الجيدة هذا الموسم، خاصةوأنه تألق مع الخضر في آخر مواجهة بالجزائر أمام منتخب بوتسوانا وسجل ثنائية، أعادته في الصورة للمنافسة على مكانة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري، أمام كل من غويري وعمورة.

وتمكن أنيس حاج موسى، جناح المنتخب الوطني ونادي فينورد الألماني، من تدشين عداده التهديفي، أمام هيرنفينين، في الجولة الخامسةمن الدوري الهولندي، حيث سجل أولى أهدافه هذا الموسم مع ناديه، بعد خمس مباريات كاملة، وبلمسة فنية رائعة، كما بصم كذلكعلى تمريرة حاسمة، لم يحتسب من خلالها الحكم هدف، ليؤكد حاج موسى مستوياته في انتظار فرصته مع المنتخب الوطني الجزائري، في ظل تقهقر مستوى القائد رياض محرز مع الخضر.

من جانب آخر، تلقى الناخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش ضربة موجعة قبل التربص التحضيري للمنتخب الوطني والذي ينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، بعدما تأكد غياب الظهير الأيسر ريان ايت نوري عن المواجهتين أمام كل من الصومال وأوغندا في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وكشفت تقارير صحفية، على غرارالصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن مدافع مانشستر سيتي سيغيب عن الملاعب لأزيد من شهر ونصف، بسبب الإصابة التي تعرض لها في إحدى مواجهات “البريمرليغ”، والتي غاب على إثرها فيمواجهتي بوتسوانا وغينيا، وهو ما يشكل ضربة موجعة، للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة وأن ايت نوري يعد قطعة أساسية في مخططات المدرب السويسري، رغم تواجد جوان حجام الذي سيعوض الفراغ الذي سيتركه ظهير “السيتي” في التشكيلة الوطنية.

ولن تكون إصابة ايت نوري الوحيدة التي تؤرق بيتكوفيتش، حيث يترقب الناخب الوطني نتائج فحوصات المهاجم أمين غويري، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام لوريان،التي شهدت مغادرته أرضية الميدان مع نهاية الشوط الأول، عقب سقوطه، وهو ما أثار هلع الطاقم الفني لنادي أولمبيك مرسيليا بقيادة الإيطالي دي زيربي، الذي أكد قلقه في حال كانت مدة غياب لاعبه طويلة عن الملاعب.

ويأمل الناخب الوطني بيتكوفيتش هو الآخر، ألا تكون إصابة غويري خطيرة، خاصة وأنه يعول عليه كثيرا لقيادة هجوم الخضر، حيث يتابع عن كثب الحالة الصحية لكل الأسماء، بعدما تعرض ايت نوري، وعمورةلإصابات متفاوتة الخطورة،وبالنظر لأهمية المواجهات المقبلة للخضر، التي تعتبر حاسمة للتأهل إلى مونديال 2026.