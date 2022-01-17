هجوم حوثي على الإمارات.. شرطة أبوظبي تعلن مقتل 3 أشخاص   

أعلنت شرطة أبوظبي مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين بإصابات تترواح بين البسيطة والمتوسطة.

وفيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح الاثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، فإنها بدأت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وفي ذات السياق أعلنت جماعة “أنصار الله”، الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة “تصعيد عدائي” من جماعة “أنصار الله”، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.

الحوثيون ينفذون هجوما بطائرات مسيرة على الإمارات

ونفذ الحوثيون، الاثنين، هجوما بطائرات مسيرة على الإمارات وفتحت شرطة أبوظبي تحقيقا حول رصد أجسام طائرات صغيرة تسببت في الانفجار.

ونقلت صفحة الجزيرة مباشرة أن شرطة أبو ظبي فتحت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة التي تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة أبوظبي أكدت اندلاع حريق، الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، قالت شرطة أبوظبي إن حادث حريق بسيط وقع أيضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.