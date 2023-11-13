هجوم سيبراني يتسبب في توقف موانئ أستراليا عن العمل

عادت موانىء أستراليا، التي يمر عبرها 40 بالمئة من الشحن في البلد، للعمل اليوم الإثنين 13 نوفمبر، بعد أن توقفت عن العمل بسبب هجوم سيبراني.

عادت موانىء أستراليا، التي يمر عبرها 40 بالمئة من الشحن في البلد، للعمل اليوم الإثنين 13 نوفمبر، بعد أن توقفت عن العمل بسبب هجوم سيبراني.

حسب ما نقلته جريدة “لوموند“، فمشغل الموانئ “دي بي ورلد”، تعرض لهجوم سيبراني، يوم الجمعة الماضي. هجمة دفعته لقطع الانترنيت على الموانئ الأسترالية التي يقوم بتسييرها ما جعلها تخرج عن الخدمة.

قطع الأنترنت عن الموانئ جعل البضائع تبقى عالقة في الحاويات. فلم يتم لا إنزالها ولا تحميلها على الشاحنات في كل من موانئ سيدني، ملبورن، بريزبان، وفريمانتل.

حسب ذات المصدر، فقد تمت سرقت معطيات من نظام مؤسسة تشغيل الموانئ من طرف لا يزال مجهولا، ولا تزال أسباب قيامه بهذا الهجوم مجهولة أيضا.

دي بي ورلد، أو موانئ دبي العالمية سابقا، هي شركة تعتبر واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم. تأسست عام 1999 وتختص في مجال المُواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجستيَّة المتعلّقة بهذه القطاعات.