هجوم سيبراني يشل مطارات أوروبية كبرى

تسبب هجوم سيبراني استهدف شركة Collins Aerospace، المزوّد بخدمات تسجيل الوصول وصعود الطائرات لعدد من شركات الطيران حول العالم، اليوم السبت، في اضطراب كبير بعدة مطارات أوروبية كبرى، بينها مطار هيثرو في لندن وبروكسل وبرلين، ما أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من الرحلات.

وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن مطار هيثرو بلندن أعلن أنّ عطلاً تقنياً لدى المزوّد أثّر على أنظمة تسجيل المغادرة، محذّراً المسافرين من تأخيرات محتملة.

ومن جهته، أوضح مطار بروكسل ببلجيكا أنّ الهجوم عطّل الأنظمة الآلية، ما اضطر الموظفين إلى استخدام إجراءات يدوية لتسجيل الوصول وصعود الركاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جداول الرحلات، وقال المطار في بيان: “الأمر له تأثير واسع على جدول الرحلات وسيتسبب للأسف في تأخيرات وإلغاءات المزوّد يعمل بشكل مكثف على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن”.

كما أشار مطار برلين بألمانيا إلى وجود “أوقات انتظار أطول في تسجيل الوصول” نتيجة العطل، مؤكداً أنّه يعمل على إيجاد حل سريع.

ونصحت المطارات المتأثرة المسافرين الذين لديهم رحلات مبرمجة يوم السبت بالتأكد مسبقاً من تفاصيل رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وفي المقابل، أكد مطار فرانكفورت، الأكبر في ألمانيا، ومطار زيورخ في سويسرا أنّهما لم يتأثرا بالهجوم السيبراني.

ولم تصدر شركة RTX، الشركة الأم لـCollins Aerospace، أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الهجوم.