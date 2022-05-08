-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هجوم سيناء.. الجزائر تدعو إلى تعزيز التعاون من أجل رد مشترك ضد الإرهاب

الشروق أونلاين
  • 455
  • 0
هجوم سيناء.. الجزائر تدعو إلى تعزيز التعاون من أجل رد مشترك ضد الإرهاب

أدانت الجزائر “بأشد العبارات” الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، و الذي أسفر عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت 7 ماي 2022، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مسفرا عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية”.

وأضاف البيان “أن الجزائر إذ تتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب”.

كما جددت الجزائر “دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية”، حسب البيان.

وكان الجيش المصري أعلن اليوم، عن مقتل 11 من جنوده بينهم ضابط إثر هجوم شنته مجموعة من العناصر الارهابية، على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. العلم الجزائري في باحة الأقصى ردّا على محاولات الاقتحام

بالفيديو.. العلم الجزائري في باحة الأقصى ردّا على محاولات الاقتحام

“إسرائيل” ولعنة العقد الثامن.. اليهود يعبرون عن تخوفاتهم

“إسرائيل” ولعنة العقد الثامن.. اليهود يعبرون عن تخوفاتهم

فرنسا: حزب ماكرون يغير اسمه

فرنسا: حزب ماكرون يغير اسمه

محامو الجزائر يقاطعون كأس العالم بالمغرب       

محامو الجزائر يقاطعون كأس العالم بالمغرب       

صحيفة إسبانية: مياه الصحراء الغربية غير معنية بالمفاوضات البحرية مع المغرب

صحيفة إسبانية: مياه الصحراء الغربية غير معنية بالمفاوضات البحرية مع المغرب

تفاصيل مثيرة.. واشنطن ساهمت في غرق الطراد الروسي “موسكفا”

تفاصيل مثيرة.. واشنطن ساهمت في غرق الطراد الروسي “موسكفا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد