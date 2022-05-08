هجوم سيناء.. الجزائر تدعو إلى تعزيز التعاون من أجل رد مشترك ضد الإرهاب

أدانت الجزائر “بأشد العبارات” الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، و الذي أسفر عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت 7 ماي 2022، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مسفرا عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية”.

وأضاف البيان “أن الجزائر إذ تتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب”.

كما جددت الجزائر “دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية”، حسب البيان.

وكان الجيش المصري أعلن اليوم، عن مقتل 11 من جنوده بينهم ضابط إثر هجوم شنته مجموعة من العناصر الارهابية، على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.