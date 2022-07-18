هجوم شرس على الإمام السابق للحرم المكي بسبب “الجينز” ودراجة “الهارلي”
شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الشيخ عادل الكلباني، الإمام السابق للحرم المكي، بعد ظهوره مرتديا الجينز ويقود دراجة “هارلي”.
وتداول مستخدمون، الأحد 17 جويلية 2022، مقطعا مصورا للكلباني وهو يرتدي سروال جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز”، ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.
هو مش حرام ولا عيب – ولكن الوقار يا مولانا
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🔴 ظهور غريب.. الشيخ “#عادل_الكلباني” “إمام الحرم المكي السابق” يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي” pic.twitter.com/zx90XfP0cH
— – SALAMA – سلامة (@FattahFattahh) July 17, 2022
وفي المقطع المتداول سأل الكلباني صاحب الدراجة عن السرعة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150 ورد الأخير قائلاً: “ما اني بسرع.. أسير على 120 أو 140″، وتابع: “نفداك يا شيخ عادل”.
الشيخ عادل الكلباني يقود دراجة هارلي ♥️ pic.twitter.com/KD5fhP2Tys
— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 15, 2022
وقال معلقون إن مظهر الشيخ ذاك لا يتناسب ومكانته الاجتماعية وتاريخه كإمام وخطيب للمسجد الحرام، فيما ذهب رأى آخرون بأنه كان محروما من الترفيه حينما كان في منصب الإمامة!
الكيف بيذل حقيقي#عادل_الكلباني إمام الحرم المكي السابق في زي ” البايكرز ” على دراجة نارية من نوع هارلي دافيدسون
الأخ ده اكتر واحد استفاد من ترفيه #تركي_آل_الشيخ و محمد بن سلمان الاول لعب كوتشينه و دلوقتي ناقص يركب مراجيح ويمشي يرقص في الشارع pic.twitter.com/UuOjRRZPzI
— 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) July 17, 2022
الأمور ليس دائماً كما تبدو! #عادل_الكلباني اللي كان امام الحرم نفسه لبس چينز وراكب هارلي وراح يلعب قمار! ياتري التغير ده كان تحول المفاجئ ولا كل ده كان في السر و المكنون؟ يقول تبارك اسمه “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) pic.twitter.com/4RVIeBJ8ln
— Kareem Mustafa (@kareemmustafa03) July 18, 2022
وسبق للكلباني أن أثار الجدل، حينما ظهر في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، ثم صرح لقناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.
وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.