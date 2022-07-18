هجوم شرس على الإمام السابق للحرم المكي بسبب “الجينز” ودراجة “الهارلي”

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الشيخ عادل الكلباني، الإمام السابق للحرم المكي، بعد ظهوره مرتديا الجينز ويقود دراجة “هارلي”.

وتداول مستخدمون، الأحد 17 جويلية 2022، مقطعا مصورا للكلباني وهو يرتدي سروال جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز”، ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

وفي المقطع المتداول سأل الكلباني صاحب الدراجة عن السرعة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150 ورد الأخير قائلاً: “ما اني بسرع.. أسير على 120 أو 140″، وتابع: “نفداك يا شيخ عادل”.

وقال معلقون إن مظهر الشيخ ذاك لا يتناسب ومكانته الاجتماعية وتاريخه كإمام وخطيب للمسجد الحرام، فيما ذهب رأى آخرون بأنه كان محروما من الترفيه حينما كان في منصب الإمامة!

وسبق للكلباني أن أثار الجدل، حينما ظهر في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، ثم صرح لقناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.