هجوم شرس على الفنانة هند صبري بعد هزيمة منتخب مصر أمام تونس!

تعرضت الفنانة هند صبري، لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وأثارت صبري موجة من التساؤلات والجدل عبر حسابها على إنستغرام بعد نشرها صورة للمنتخب التونسي وتعليقها: “أحلى عبارة سمعتها من مشجّع البارحة تونس ناقصها فرحة ومحتاجة تفرح، مبروك الفرحة اللي جابوها الولاد”.

وقال نشطاء إنها تبحث عن الترند ليس إلا لأنها خرجت لتهنئة منتخب بلادها بعد مباراته مع البلد الذي عاشت فيه حياتها وحققت بين ربوعه طموحاتها، مع أن المنتخب التونسي لعب قبلا مع منتخبات أخرى ولم تعلق.

وعبر آخرون عن انزعاجهم من تحيز الفنانة لتونس رغم أنها أكدت مرارا في تصريحاتها بأنها تعتبر نفسها مصرية، بدليل تحدثها بلهجتهم وآدائها أدوارا تنصهر من خلالها في ثقافتهم لدرجة أن المتفرج عليها لا يكاد يصدق بأنها من بلد آخر.

وتمنى البعض الآخر لو أنها فقط التزمت الصمت والحياد كي لا يسقط قناع تنكرها لبلد له كل الفضل في سطوع نجمها وتحقيق الشهرة.

وعلى النقيض من ذلك تضامن الكثيرون مع صبري وقالوا بأنه من حقها التعبير عن حبها لبلدها، خاصة وأن المباراة تستحق، وتهنئتها للمنتخب التونسي ليس معناه الفرح بهزيمة المنتخب المصري.

كما قال مصريون إن الواجب هو فرحة الجميع لفوز تونس لأن المسلم الحقيقي يحب لأخيه ما يحب لنفسه.