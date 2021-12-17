هجوم شرس على الفنانة هند صبري بعد هزيمة منتخب مصر أمام تونس!
تعرضت الفنانة هند صبري، لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وأثارت صبري موجة من التساؤلات والجدل عبر حسابها على إنستغرام بعد نشرها صورة للمنتخب التونسي وتعليقها: “أحلى عبارة سمعتها من مشجّع البارحة تونس ناقصها فرحة ومحتاجة تفرح، مبروك الفرحة اللي جابوها الولاد”.
وقال نشطاء إنها تبحث عن الترند ليس إلا لأنها خرجت لتهنئة منتخب بلادها بعد مباراته مع البلد الذي عاشت فيه حياتها وحققت بين ربوعه طموحاتها، مع أن المنتخب التونسي لعب قبلا مع منتخبات أخرى ولم تعلق.
اشمعنا هند صبري علقت على ماتش مصر وتونس
ليه معلقتش على ماتش تونس و عمان؟
— Ahmed Kamel (@AhmedKa81343517) December 16, 2021
وعبر آخرون عن انزعاجهم من تحيز الفنانة لتونس رغم أنها أكدت مرارا في تصريحاتها بأنها تعتبر نفسها مصرية، بدليل تحدثها بلهجتهم وآدائها أدوارا تنصهر من خلالها في ثقافتهم لدرجة أن المتفرج عليها لا يكاد يصدق بأنها من بلد آخر.
هند صبري المصرية جدا اهي ياخو..لات pic.twitter.com/z3WGKmvK7k
— IsLaM𓂀🇪🇬 (@11SETH19) December 16, 2021
هو مش من الواجب و الأصول برده إن لما أكون عايشة و بشتغل فى مصر و بتعامل كبنت البلد و لما فئة إعترضو على مشاركة تونسية فى موكب المومياوات الملكية كحفل مصرى خالص فى فئة أكبر دعمت و دافعت و شافت إن هند صبرى مننا و علينا و مصرية زينا مش كان واجب تقولى حتى هارد لاك لمصر و المصريين ؟ pic.twitter.com/T41Mdox6cs
— 5️⃣ pitso 6️⃣ jose (@MH31216658) December 17, 2021
وتمنى البعض الآخر لو أنها فقط التزمت الصمت والحياد كي لا يسقط قناع تنكرها لبلد له كل الفضل في سطوع نجمها وتحقيق الشهرة.
وعلى النقيض من ذلك تضامن الكثيرون مع صبري وقالوا بأنه من حقها التعبير عن حبها لبلدها، خاصة وأن المباراة تستحق، وتهنئتها للمنتخب التونسي ليس معناه الفرح بهزيمة المنتخب المصري.
هو فين الغلط في اللي قالته هند صبري !!!!! إنتوا عايزين كل الجنسيات تسبح بحمدنا ليل نهار !! https://t.co/rBd1QHB8pN
— Hosh🚬 (@Hosh_36) December 16, 2021
كما قال مصريون إن الواجب هو فرحة الجميع لفوز تونس لأن المسلم الحقيقي يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
معروف ان هند صبري تونسية واخدت الجنسية المصرية لزواجها من مصري واقامتها الدائمة في مصر فمن حقها تفرح لبلدها الاصلي بدون اساءة عملتها قبلها وردة بس وقتها كان في دم
— العرب (@0MJeJzQzfk6icY2) December 17, 2021