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هجوم على حافلات في باكستان يخلف 42 قتيلا

الشروق أونلاين
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هجوم على حافلات في باكستان يخلف 42 قتيلا
الأناضول
هجوم على حافلات في في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان، 21 نوفمبر 2024.

نقلت وكالة “الأناضول” أن عدد قتلى الهجوم المسلح على حافلات تقل مسلمين شيعة في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان، والذي وقع يوم أمس الخميس 21 نوفمبر، ارتفع إلى 42 قتيلًا.

ووفقا لذات المصدر، الحصيلة هي ما أعلن عنه اليم الجمعة، الوزير في الإقليم أفتاب عالم، حول الهجوم الذي وقع أمس. مؤكدا أن التحقيقات مستمرة من أجل القبض على الفاعلين.

المسؤول في الشرطة عزمت علي، من جهته قال إن الحافلات المستهدفة في الهجوم كانت جزءًا من قافلة تضم حوالي 200 حافلة تقل مواطنين ينتمون للطائفة الشيعية، من مدينة باراتشينار إلى بيشاور.

انفجار بمحطة قطارات في باكستان يُخلِّف 24 قتيلا

ووصف مسؤول الشرطة الهجوم بأنه “الأكثر دموية” في المنطقة بالسنوات الأخيرة.

وكان انفجار وقع صبيحة السبت، 9 نوفمبر، بمحطة قطارات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان خلف مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

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