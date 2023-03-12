هجوم عنيف على المغربي وادو بسبب تصريحاته حول بطولة أقل من 17 سنة بالجزائر

يتعرض الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، إلى هجوم عنيف بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها قررات لقجع، بحرمان المنتخب المحلي من الدفاع عن لقبه في الجزائر، و التلميح للغياب عن “كان” أقل من 17 سنة.

ويشن “ذباب النظام المغربي” حملة شرسة على عبد السلام وادو، بعد أن قال في تصريحات له، أنه من الوقاحة الرّياضية اتّخاذ قرار حرمان المنتخب المحلي المغربي من الدفاع عن لقبه في شان الجزائر”.

وأضاف وادو، في تعليقه على إمكانية عدم تنقل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، للمشاركة في كأس إفريقيا، التي ستقام بالجزائر، نهاية أفريل المقبل: “ذلك سيكون بمثابة جريمة ضد شباب كرة القدم المغربية”.

ودعا وادو إلى تحرير “الكاف” ليستعيد سلطته من أجل تطور كرة القدم الإفريقية، خاصة بعد قرار عدم معاقبة المغرب رغم غيابها عن “شان” الجزائر”.

وحرص “ذباب النظام المغربي”، عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، على تشويه صورة وادو، واتهامه بمحاباة الجزائر في كل مناسبة، على حساب وطنه.

ووصفت هذه الصفحات والمواقع، تصريحات وادو بالمفاجئة، غير أنها بالنسبة للعديد من المتتبعين تبدو منطقية إلى حد بعيد، خاصة وأن رئيس الجامعة المغربية، حرم المنتخب المحلي من الدفاع عن لقبه، بعد مناورات كثيرة قام بها، للتأثير على الشان، تحت ذريعة رحلة مباشرة إلى الجزائر.

وفي آخر تصريحات له، أكد لقجع تمسكه بتنقل منتخب أقل من 17 سنة، إلى الجزائر عبر رحلة مباشرة، للخطوط الملكية، وهو ما يعد تمهيدا لمسرحية جديدة، قبل موعد كأس أفريقيا لذات الفئة، والتي ستقام بالجزائر.

وتأتي تصريحات وادو، في وقت تشن فيه جماهير عدة أندية مغربية، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنحية فوزي لقجع بسبب الفساد.