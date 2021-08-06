-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هداف البطولة يقترب من الإحتراف في أوروبا

سليم.ع
  • 690
  • 0
هداف البطولة يقترب من الإحتراف في أوروبا

يقترب مهاجم المنتخب الوطني للمحليين وهداف الرابطة المحترفة الأولى، بلال مسعودي من الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تتهاطل على إدارة شبيبة الساورة.

وأكد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي الجمعة، أن المهاجم مسعودي، يملك عددا كبيرا من العروض القادمة من وألمانيا وتركيا وبلجيكا والدنمارك، إلى جانب عروض من أندية أوروبية أخرى.

وقال زرواطي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه لم يتم الفصل في العروض الكثيرة التي وصلت اللاعب،قبل أن يضيف:” لقد وعدنا المهاجم مسعودي بمساعدته على الاحتراف، لكن في نفس الوقت سنعمل على أن نضع مصلحته في المقام الأول، لذلك لا نريد التسرع في اتخاذ القرار”.

وعن تأثر فريق شبيبة الساورة في حال مغادرة هداف البطولة، لصفوفها، ردّ زرواطي: ” لعبنا أكثر من شهر من دون مسعودي، وتمكنا من تحقيق الانتصارات والبقاء على نفس الوتيرة، لأن قوة الفريق تكمن في المجموعة”.

ويتبين من كلام الرجل الأول في شبيبة الساورة، أن مغادرة مسعودي إلى إحدى البطولات الأوربية، أصبحت مسألة وقت فقط، كون إدارة النادي تبحث عن العرض المثالي، الذي من شأنه أن يخدم مشوار اللاعب مستقبلا.

مقالات ذات صلة
“غريليش” صاحب سادس أغلى صفقة في تاريخ الكرة

“غريليش” صاحب سادس أغلى صفقة في تاريخ الكرة

نجل الأسطورة لخضر بلومي في طريقه إلى ريال سوسيداد الإسباني

نجل الأسطورة لخضر بلومي في طريقه إلى ريال سوسيداد الإسباني

فريق فغولي يُعقّد وضعيته أوروبيا

فريق فغولي يُعقّد وضعيته أوروبيا

مدرب تفينتي الهولندي يشيد زروقي ويوجه إليه هذه الرسالة

مدرب تفينتي الهولندي يشيد زروقي ويوجه إليه هذه الرسالة

نحو برمجة مباراة بوركينا فاسو والجزائر بِأحد هاذَين البلدَين

نحو برمجة مباراة بوركينا فاسو والجزائر بِأحد هاذَين البلدَين

التلقيح شرط ضروري لِحضور كأس العرب بِقطر

التلقيح شرط ضروري لِحضور كأس العرب بِقطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد