هداف البطولة يقترب من الإحتراف في أوروبا

يقترب مهاجم المنتخب الوطني للمحليين وهداف الرابطة المحترفة الأولى، بلال مسعودي من الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تتهاطل على إدارة شبيبة الساورة.

وأكد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي الجمعة، أن المهاجم مسعودي، يملك عددا كبيرا من العروض القادمة من وألمانيا وتركيا وبلجيكا والدنمارك، إلى جانب عروض من أندية أوروبية أخرى.

وقال زرواطي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه لم يتم الفصل في العروض الكثيرة التي وصلت اللاعب،قبل أن يضيف:” لقد وعدنا المهاجم مسعودي بمساعدته على الاحتراف، لكن في نفس الوقت سنعمل على أن نضع مصلحته في المقام الأول، لذلك لا نريد التسرع في اتخاذ القرار”.

وعن تأثر فريق شبيبة الساورة في حال مغادرة هداف البطولة، لصفوفها، ردّ زرواطي: ” لعبنا أكثر من شهر من دون مسعودي، وتمكنا من تحقيق الانتصارات والبقاء على نفس الوتيرة، لأن قوة الفريق تكمن في المجموعة”.

ويتبين من كلام الرجل الأول في شبيبة الساورة، أن مغادرة مسعودي إلى إحدى البطولات الأوربية، أصبحت مسألة وقت فقط، كون إدارة النادي تبحث عن العرض المثالي، الذي من شأنه أن يخدم مشوار اللاعب مستقبلا.