هدر مبالغ خيالية على طرق ومشاريع بأقصى الجنوب 

لم تر النور حسب تقرير البعثات الاستعلامية البرلمانية

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الخميس، لقاء مع لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية خصص لتقديم عرض حول البعثات الاستعلامية التي قامت بها اللجنة إلى ولايات أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار في الفترة الممتدة ما بين 22 و27 أكتوبر الماضي، وذلك من أجل الوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع التي تخص قطاع الأشغال العمومية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس اللجنة، عمار عولمي، “تقريرا مفصلا عن عمل ومسار هذه البعثات الاستعلامية والتي عاينت حالة وسير الأشغال المتعلقة بإنجاز الطرق الرابطة بين أدرار – أولف – عين صالح – برج باجي مختار – تيمياوين- إلى الحدود مع مالي، إلى جانب إعادة تهيئة مدرج مطار عين صالح”.

وخلال العرض، كشف رئيس اللجنة أن البعثات الاستعلامية “توصلت إلى أن مبالغ خيالية صرفت على طرق وعدة مشاريع لم تنجز، وذلك بسبب الشركات ومكاتب الدراسات التي أخلت بالتزاماتها حتى آلت تلك المشاريع إلى إعادة التقييم، مما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية معتبرة عن كل مشروع”.

وفي تدخله، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “الأخطاء غير مسموح بها، لاسيما بالنسبة لإنجاز طريق محوري يعد أولوية بالنسبة للجزائر”، مشيرا إلى أن “دراسة المشاريع، لو كانت في المستوى المطلوب، لربما كان بالإمكان تجنب صرف تلك المبالغ المالية بدون جدوى”.

وبخصوص مطار عين صالح، شدد بوغالي على “ضرورة إيلاء هذا المشروع أقصى العناية، كون هذا المطار يعد المنفذ الوحيد لسكان المنطقة”.

وأضاف في هذا السياق أن “عدم احترام آجال الإنجاز أكثر من 12 شهرا ضاعف من معاناة سكان هذه المنطقة”، مقترحا “الاعتماد على المطار الثاني لعين صالح والذي يبعد 35 كيلومترا عن مقر الولاية إلى غاية الانتهاء من الأشغال”.

يشار إلى أن هذا اللقاء حضره نواب الرئيس، غالي لنصاري، منذر بودن وعلال بوثلجة، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان الدائمة”، وفقا لما تضمنه بيان المجلس.