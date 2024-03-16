“هدفنا إنجاح موسمي حج وصيف 2024”

نقابة الطيارين تتحدث عن الفترة الصعبة التي مرت بها الجوية الجزائرية وتؤكد:

أكدت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية ثقتها في الإدارة الجديدة للشركة وسعيها للتعاون معها، وشددت على أن الهدف للمرحلة المقبلة هو إنجاح موسمي الحج والصيف، واللذان يمثلان تحديا هاما للشركة.

وتضمن خطاب النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية: “الطيارين الأعزاء، في الوقت الحالي، تواجه شركتنا فترة صعبة، حيث اتسمت الإدارة السابقة بغياب الرؤية والنظرة الحذرة، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في تردي الوضع، على الرغم من وجود عدة أسباب أخرى”.

وتضيف نقابة الطيارين في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه: “بصفتنا شريكا اجتماعيًا، ومهتمين بالتشغيل السليم لشركتنا، قمنا بالتحذير مرارًا وتكرارا من مخاطر تلك الإدارة أما اليوم، فنحن نبذل جهدًا لإيجاد حل فوري، على المدى المتوسط ​​والبعيد، بالتعاون مع الإدارة الجديدة والسلطات المختصة”.

واعتبرت النقابة إن مشاركة الطيارين في تألق شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمر أساسي، مضيفة:”نحن لا نتسامح مع أي غموض، في الفترات القادمة، بما في ذلك عملية الحج وموسم الصيف لعام 2024، والتي تمثل تحديًا سنتغلب عليه جميعًا بتفان واحتراف”، مردفة: “نحن واثقون أن جهودكم ستحظى بالدعم والتعزيز لضمان سير العمليات بشكل سلس”.

وتعبر الإدارة الجديدة للجوية الجزائرية، حسب بيان نقابة الطيارين عن استعدادها الواضح لحل جميع شكاوى الطيارين في المستقبل القريب، مدركة أهمية العمل في بيئة اجتماعية ومهنية هادئة وظروف عمل مثلى لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتشدد النقابة على أن الأصوات والأفعال التي تهدف بعض الأطراف من خلالها إلى تقويض استقرار الشركة لا تعكس إلا حيرتهم الشخصية وستظل على هامش التاريخ.

وختمت لجنة النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية: “واثقين من التزامكم المعتاد وتفانيكم اللافت، وسنعمل معًا لتحقيق هذا التحدي”.