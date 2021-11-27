رئيس الفاف شرف الدين عمارة:

أكد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الخضر يستهدفون الحفاظ على لقب كأس أمم إفريقيا، المقررة مطلع العام المقبل بالكاميرون.

وقال عمارة، في تصريح صحفي: “المنتخب الجزائري سينتقل إلى الكاميرون بهدف واضح، وهو التتويج بالكأس والحفاظ على اللقب الإفريقي”.

وأوضح أن المنتخب الجزائري سيخوض معسكرا إعداديا في قطر بداية من 27 ديسمبر المقبل، مع لعب مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين على الأرجح، قبل السفر إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ونوه إلى أن المنتخب الجزائري لا يفاضل بين المنتخبات في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022، مشددا على ضرورة الفوز أيا كان اسم المنافس.

وأضاف عمارة أن علاقته بجمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب، ممتازة ويسودها تناغما تاما، بخلاف ما يتم تداوله، مشيرا إلى أنه يجمعهما حب الجزائر والسعي لتشريفها.كما أكد أن الفوز بلقب بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر الثلاثاء المقبل، يمثل هدفا رئيسيا للمنتخب الجزائري الذي سينافس في المجموعة الرابعة مع منتخبات مصر والسودان ولبنان.

من جهة أخرى، نفى عمارة، أن يكون الاتحاد الجزائري يشهد حالة إفلاس أو صعوبات مالية، موضحا أن خزينته تعاني نقصا بسبب تخلف الشركاء الراعين عن صرف المستحقات المترتبة عليهم في آجالها.