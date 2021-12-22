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رياضة
يوسف عطال وهشام بوداوي يؤكدان..

هدفنا التأهل إلى مونديال قطر والحفاظ على لقب “الكان”

توفيق عمارة
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هدفنا التأهل إلى مونديال قطر والحفاظ على لقب “الكان”

ظهر يوسف عطال وهشام بوداوي، نجما المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي، في حوار مع قناة “بي إن سبورت” استعادا فيها ذكريات الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019، وتحدثا عن حظوظ “محاربي الصحراء” في الدفاع عن لقبهم في نهائيات الكاميرون 2021، والتأهل لمونديال كأس العالم قطر 2022.

وأبدى الثنائي رغبتهما في الفوز ببطاقة التأهل لمونديال كأس العالم قطر 2022، وذلك بالقول إنهما سيبذلان كل ما في وسعهما للفوز في المباراتين الحاسمتين لتحقيق حلم المشاركة في الحدث الرياضي الأبرز العام القادم، وتحدث بوداوي عن فوز “محاربي الصحراء” بلقب كأس إفريقيا 2019، قائلا: “كانت النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا رائعة، كنا سعيدين لأنها المرة الأولى التي نفوز فيها باللقب منذ سنوات عديدة، فرحنا بالبطولة مع الشعب الجزائري، وكنا جميعنا سعداء بذلك”، في حين علق على ترشيح الجزائر للفوز بكأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2021، قائلا: “فزنا بالنسخة الماضية، وهذا يجعلنا أحد أبرز المرشحين للفوز بالنسخة القادمة”، مقدما وصفة الاحتفاظ باللقب في الكاميرون، بقوله: “يجب أن نقدم نفس المستوى الذي قدمناه في 2019.. سوف يحاول المنافسون أن يجعلوا الأمور صعبة علينا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في النهاية”.

إلى ذلك، أبدى يوسف عطال تعطشه للتأهل مع الجزائر إلى مونديال قطر 2022، قائلا: “من لا يريد اللعب في كأس العالم؟ لدينا حافز كبير، لم يتبق سوى مباراتين للتأهل، إحداهما خارج ملعبنا والأخرى على أرضنا، سنستعد جيدا لنتمكن من التأهل، يجب أن نصل إلى كأس العالم”، كما تحدث عن ترشيح الجزائر للفوز بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، قائلا: “أعتقد أن ذلك سيمثل حافزا لنا..في النسخة الماضية قال بعضهم إن الجزائر ستخرج من دور المجموعات..في إفريقيا لا يوجد فريق مفضل، يجب أن تقدم أداء جيدا، وتحافظ على تركيزك دائما؛ لأنه لا توجد مباريات سهلة”.

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