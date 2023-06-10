هدفنا التتويج بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي

سيخوض المنتخب الوطني لكرة السلة منافسات الألعاب العربية المقررة في الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل وعينه على التتويج بالميدالية الذهبية، حسبما أكده رئيس الاتحادية الجزائرية لهذه اللعبة رابح بوعريفي.

وقال ذات المسؤول في تصريح لوأج، على هامش دورة لقب بطولة القسم الممتاز لكرة السلة التي تختتم اليوم السبت بوهران، أن المنتخب الوطني في الاختصاص المذكور ”هو حاليا بصدد التحضير للمنافسة العربية التي يطمح خلالها التتويج بالميدالية الذهبية”.

وأضاف: “كانت لدينا تشكيلة جيدة خلال الألعاب المتوسطية السابقة التي جرت في وهران، والآن نحن بصدد تكوين فريق آخر أتوقع أن يكون أفضل لتحقيق الهدف المسطر وهو التتويج بالذهب خلال الألعاب العربية”. واعتبر نفس المتحدث بأن اختصاص (3 ضد 3) بدأ ينتشر بقوة في أوساط كرة السلة في مختلف البلدان، حيث ستكون الفرصة مناسبة خلال الموعد العربي القادم لتشجيع ممارسته أكثر في الجزائر.وأبدى السيد بوعريفي في هذا الصدد تفاؤله بتطور هذه اللعبة في البلاد ”بعدما لاقت إقبالا كبيرا من طرف الجمهور الرياضي خلال الألعاب المتوسطية السابقة”، على حد تعبيره.

وتقام منافسات دورة كرة السلة الخاصة بالألعاب العربية في الفترة من 13 إلى 15 جوان بالمركب الرياضي واقنوني بالجزائر العاصمة التي ستحتضن العرس الرياضي العربي بجانب أربع مدن أخرى هي وهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة.

من جهة أخرى، سيكون المنتخب الوطني لكرة السلة الخماسية مدعوا لتنشيط مباراتين حاسمتين مؤهلتين إلى البطولة الافريقية المقبلة التي ستقام في جوان القادم بأنغولا.ولحجز بطاقتهم إلى هذا الموعد، يتعين على ”الخضر” اجتياز عقبة المنافس التونسي في المقابلتين اللتين ستقامان يومي 23 و25 جوان الجاري، حسبما أخبر به المسؤول الأول عن الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.كما ستدخل مختلف المنتخبات الوطنية عدة منافسات رسمية في الأسابيع القليلة القادمة، على غرار منتخب السيدات الذي سيشارك في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري ومنتخب الشبان المعني بالمشاركة في البطولتين العربية والإفريقية، وفق ما أكده رئيس الاتحادية.