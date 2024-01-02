هدفنا الحفاظ على اللقب الإفريقي

ساديو ماني قائد منتخب السنغال يتحدث عن كأس افريقيا

أكد ساديو ماني قائد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، ولاعب النصر السعودي، أن منتخب بلاده سيسعى إلى الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تحتضنها كوت ديفوار، من أجل الحفاظ على لقبه الذي حققه خلال النسخة الماضية في الكاميرون 2021.

وقال نجم النصر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «ستكون بطولة صعبة بسبب تأهل جميع الفرق الكبيرة إلى نهائيات كوت ديفوار، لكن المنتخب السنغالي يستهدف الفوز باللقب وتقديم أداء جيد».

وأضاف: «نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار، نتوقع منافسة صعبة وستكون هذه المنافسة من أقوى النسخ، لأن جميع البلدان الكبرى موجودة، ولديها أهدافها، لكننا سنرى ما سيحدث».

وتابع قائد منتخب السنغال: «كان التتويج بكأس الأمم الإفريقية أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازاً مميزاً وكبيراً، لقد كان حلماً أن ألعب في هذه المنافسة منذ أن كنت طفلاً، وسنبذل قصارى جهدنا، الفوز بكأس أمم إفريقيا سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد».

وتنافس السنغال، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا، علماً بأن «أسود التيرانغا»، توجوا باللقب الأخير على حساب مصر بركلات الجزاء الترجيحية.