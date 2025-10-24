“هدفنا الذهاب بعيدا في “الكان” والتتويج باللقب القاري”

محمد الأمين عمورة يؤكد لموقع "الكاف"..

أكد الدولي الجزائري ومهاجم نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، محمد الأمين عمورة، أن هدف المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025 المقررة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، هو الذهاب بعيدا في البطولة “لتحقيق اللقب”.

وأوضح عمورة في حوار له مع موقع الكونفدرالية الافريقية (كاف) قائلا: “هدفنا واضح، وهو الذهاب بعيدا في البطولة وتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة. نريد أن نسعد جماهيرنا ونسعى إن شاء الله، لتحقيق اللقب، لكن ذلك يتطلب التركيز والعمل خطوة بخطوة”.

وخلال مشاركته الـ22 في الموعد القاري، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السابعة، رفقة بوركينافاسو، غينيا الاستوائية والسودان.

وأضاف: “نعرف أننا نتواجد ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات محترمة. نحترم الجميع، لكننا لا نخاف من أحد. نملك منتخبا متكاملا ولاعبين مميزين، وسنثبت قيمتنا فوق أرضية الميدان”.

وقال أيضا: “الأمور تسير على أحسن ما يرام. الأجواء رائعة تسودها الجدية والرغبة الكبيرة في تقديم أفضل ما لدينا. نعلم أن كأس أمم إفريقيا-2025 ستكون بطولة قوية، ولذلك نستعد لها بكل تركيز. مفتاح نجاح المنتخب الوطني هو روح المجموعة. نملك جيلا موهوبا، ولكن قوتنا الحقيقية تكمن في اتحادنا وتضامننا داخل وخارج الملعب”.

وفي ما يخص مشاركته الثالثة في نهائيات كأس إفريقيا، يعوّل عمورة (25 سنة) على تسخير قوته لمساعدة الفريق الوطني قائلا: “هدفي الشخصي هو مساعدة المنتخب قدر الإمكان، سواء بالتسجيل أو بالتمرير، أو بالعمل الجماعي على أرضية الميدان. لكن الأهم بالنسبة لي هو أن أبذل كل ما أملك من أجل الوطن”.

وأرجع ابن مدينة جيجل تألقه خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال-2026، سيما بتوقيعه 10 أهداف، إلى العمل الجاد، والثقة التي يمنحها له المدرب وزملاؤه: “عندما تشعر بالدعم وتعمل بجد، تأتي النتائج بشكل طبيعي” قال عمورة.

وفي الأخير، توجه عمورة برسالة إلى الجمهور الجزائري قائلا: “أود أن أتوجه لجماهيرنا الغالية بالقول أنتم مصدر قوتنا. نشعر بدعمكم في كل مكان، ونعدكم أننا سنكافح في كل مباراة من أجل أن نفتخر جميعا باسم الجزائر”.