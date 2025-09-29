“هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى كأس العالم 2026”

رئيس الفاف يؤكد أمام أعضاء المكتب الفدرالي..

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب الفيدرالي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالجزائر، أن تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يعتبر الهدف الرئيسي بالنسبة له.

في كلمته الافتتاحية في اجتماعه الشهري بأعضاء المكتب الفيدرالي، ناقش رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عدة مواضيع ذات أهمية استراتيجية لكرة القدم الوطنية، بما في ذلك المنافسات الدولية لمختلف المنتخبات الوطنية، وعلى وجه الخصوص، تأهل المنتخب الوطني الأول لكأس العالم 2026، الذي يعتبر هدفًا رئيسيًا بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مشيرا أن هذا الهدف ذو أهمية بالغة نظرًا لتأثيره وانعكاساته الإيجابية على تطوير كرة القدم الوطنية، خاصة بعد غياب منتخبنا عن بطولتي كأس العالم السابقتين (2018 و2022).

وقال صادي من الضروري أن يُظهر مجتمع كرة القدم ووسائل الإعلام والجماهير حشدًا مثاليًا وأن يقدموا دعمًا متزايدًا لـ”محاربي الصحراء” لرفع راية الوطن عاليًا في أعرق ملاعب كرة القدم العالمية.

وفيما يتعلق بالأندية المحترفة، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، أن النجاح الرياضي لأي نادٍ لا يعتمد فقط على موهبة لاعبيه أو مهارات طاقمه الفني، بل أيضًا على جودة إدارته وحوكمته. وسيواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعم الأندية لتعزيز انتقالها إلى إدارة صارمة تضمن الاستقرار وتخلق بيئة مواتية للأداء.

وأكد الرئيس أن تحسين إدارة الأندية ليس خيارًا، بل ضرورة. فهذه هي الطريقة الوحيدة لبناء مشاريع رياضية واقتصادية مستدامة، وللمنافسة مع كبرى الفرق على المستوى الدولي، ولتلبية تطلعات الجماهير التي تتطلع إلى رؤية ناديها يحقق التميز.

في هذا السياق، يُطلب من الرقابة الإدارية القيام بدورٍ هام في ضمان التوازن المالي والشفافية الإدارية للأندية، بما يضمن استدامتها وقدرتها التنافسية. كما ستُكلَّف بالمساهمة في تحسين حوكمة الأندية ومحاسبة قادتها في مواجهة التجاوزات المالية، كالديون المفرطة أو الإنفاق غير المنضبط، التي تُقوِّض استقرارها. وسيتم اتخاذ إجراءاتٍ في نهاية الموسم ضد الأندية التي لم تبذل الجهود اللازمة لتحسين أوضاعها.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نيابة عن المكتب الفيدرالي، عن خالص شكره لموظفي الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم ولجميع مسؤولي الدوري على تعبئتهم والتزامهم المثالي وجهودهم المشتركة، مما مكن من بدء البطولات الوطنية المختلفة في ظل ظروف ممتازة. ويوضح هذا النجاح الرغبة الجماعية في تعزيز وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء البلاد. وشجع الرئيس الجميع على مواصلة هذا الزخم الإيجابي لضمان نجاح الموسم الرياضي وتلبية تطلعات الشباب وجميع عشاق كرة القدم. وأخيرًا، تمنى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشفاء العاجل للسيد جيلالي سالمي، اللاعب الدولي السابق الذي يعاني حاليًا من مشاكل صحية، حيث كان قد زاره الرئيس قبل بضعة أيام للاطمئنان على حالته الصحية.

نقاط من اجتماع المكتب الفيدرالي..

– سيدخل المنتخب الوطني تربصه التحضيري خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025، استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصومال يوم التاسع من أكتوبر بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب ميلود هدفي بوهران، ثم أوغندا يوم 14 نوفمبر في نفس التوقيت بملعب حسين ايت أحمد.

– استمع المكتب الفيدرالي إلى عرض قدمه السيد أمين مسلوق، رئيس رابطة كرة القدم الاحترافية، والذي تناول عدة نقاط منها، مؤكدا أنه خلال مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم أكتوبر (6-14 أكتوبر 2025)، لن تُجدول رابطة كرة القدم الاحترافية أي مباريات في الدوري للسماح للاعبين المعنيين بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

– أوصي المكتب الفيدرالي الرابطة الوطنية بإيلاء اهتمام أكبر لتنظيم المباريات، ومعاقبة أي تجاوزات مالية بشدة، وعدم التسامح مع أي تأجيل في حال وجود أي خلل تنظيمي، كما يُوصي المكتب الفيدرالي الرابطة بمواصلة دعم الأندية في تحسين إدارتها المالية، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأندية التي لا تبذل أي جهود في هذا الصدد.

– تحدث عضو المكتب الفيدرالي، السيد تومبوكتو لحسن، رئيس لجنة كأس الجزائر، حول الاستعدادات لنسخة 2025/2026 التي انطلقت على مستوى الدوري الجهوي.

– استمع المكتب الفيدرالي إلى عرض قدمه السيد مهدي عبيد شارف، المدير الفني الوطني للتحكيم، حول انطلاق بطولة 2025/2026. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة تأهيل الكوادر التحكيمية، ذكورًا وإناثًا، وتشجيع المواهب الشابة القادرة على مواصلة مسيرتها المهنية على المستوى الدولي…

– أقرّ المكتب الفيدرالي برنامج الوقاية الطبية ومكافحة المخدرات في كرة القدم، مؤكدًا أن مكافحة استخدام المواد المحظورة، وخاصةً المخدرات، تُعدّ من أولويات الاتحاد. كما ذكّر المكتب الفيدرالي أطباء الأندية بأهمية دورهم في الحفاظ على صحة اللاعبين. وعليه، يُوصي بتنظيم يوم توعوي مع أطباء الأندية لتعزيز ثقافة الوقاية والتثقيف حول المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة بتعاطي المخدرات، وضمان المراقبة الطبية للكشف عن أي علامات على تعاطيها.

– تحدثت السيدة دراجي، عضوة المكتب الفيدرالي عن الوضع الراهن لكرة القدم النسائية، وشددت على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز تطويرها. وتهدف الإصلاحات التي أوصى بها المكتب الفيدرالي إلى: تعزيز تنظيم وإدارة المسابقات النسائية وتحسين تدريب اللاعبات والمدربات والمشرفات إضافة إلى تشجيع استثمار الأندية في الأقسام النسائية وايضا تعزيز ممارسة كرة القدم النسائية في جميع ولايات البلاد مع إنشاء آليات دعم مالي ولوجستي مناسبة.