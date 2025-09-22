-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد:

“هدفنا بث بطولات الكاف عبر 220 قناة على مستوى العالم”

ع.ع
  • 469
  • 0
“هدفنا بث بطولات الكاف عبر 220 قناة على مستوى العالم”

أكد حسن القماح رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أن الأخير لديه مساع من خلال لجنة المسابقات، لحل أزمة فترات الأجندة الدولية.

وقال القماح في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن الأجندة الدولية في الوقت الحالي تشهد إقامة 15 بطولة، والتي تتضمن عددًا كبيرًا من المباريات.

أضاف أن الكاف يضخ 90% من العوائد الخاصة بالبطولات، إلى الأندية، من أجل زيادة الموارد المادية لديها، موضحًا أن مكافآت البطولات زادت في عهد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الحالي، بنسبة تزيد عن 50%. وواصل أن الكاف يواجه الكثير من التحديات لاختلاف الأجواء بين البلدان وبعضها في أفريقيا عكس الوضع في أوروبا.

وأكمل أن الكاف لديه استراتيجية تهدف لوصول المباريات لأكبر عدد من القنوات على مستوى العالم.وأتم بأن كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، كانت مذاعة عبر 175 قناة، موضحًا أن الهدف بث بطولات الكاف عبر 220 قناة حول العالم.

مقالات ذات صلة
عملية جراحية لِصخرة دفاع “سوسطارة”

عملية جراحية لِصخرة دفاع “سوسطارة”

لهذه الأسباب غضب حسام عوّار بعد مواجهة النجمة

لهذه الأسباب غضب حسام عوّار بعد مواجهة النجمة

تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان

تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

حصاد عربي خالٍ من الذهب لأول مرة منذ 10 أعوام

حصاد عربي خالٍ من الذهب لأول مرة منذ 10 أعوام

“الفيفا” يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

“الفيفا” يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد