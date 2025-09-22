“هدفنا بث بطولات الكاف عبر 220 قناة على مستوى العالم”

رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد:

أكد حسن القماح رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أن الأخير لديه مساع من خلال لجنة المسابقات، لحل أزمة فترات الأجندة الدولية.

وقال القماح في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن الأجندة الدولية في الوقت الحالي تشهد إقامة 15 بطولة، والتي تتضمن عددًا كبيرًا من المباريات.

أضاف أن الكاف يضخ 90% من العوائد الخاصة بالبطولات، إلى الأندية، من أجل زيادة الموارد المادية لديها، موضحًا أن مكافآت البطولات زادت في عهد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الحالي، بنسبة تزيد عن 50%. وواصل أن الكاف يواجه الكثير من التحديات لاختلاف الأجواء بين البلدان وبعضها في أفريقيا عكس الوضع في أوروبا.

وأكمل أن الكاف لديه استراتيجية تهدف لوصول المباريات لأكبر عدد من القنوات على مستوى العالم.وأتم بأن كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، كانت مذاعة عبر 175 قناة، موضحًا أن الهدف بث بطولات الكاف عبر 220 قناة حول العالم.