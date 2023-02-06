هدفنا تحقيق اللقب الثالث تواليًا ومواجهات الكأس

بغداد بونجاح يتحدث عن فريقه السد القطري:

أكد الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد أن فريقه يتطلع للظفر بلقب بطولة كأس قطر للمرة الثالثة على التوالي.. مشيرًا الى أهمية المواجهة القادمة لفريقه أمام العربي، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة، والتي ستقام الخميس المقبل.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في تصريح له الإثنين لموقع مؤسسة دوري نجوم قطر: “نواصل التدريبات بكل قوة، نعلم أهمية المباراة أمام فريق قوي، وكذلك أهمية تحقيق الفوز والتأهل لنهائي بطولة كأس قطر 2023”.

وتابع هداف المنتخب الجزائري: “نعد جماهير السد ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي، مع التأكيد على أن بطولة كأس قطر 2023 ستشهد منافسة كبيرة من الفرق المشاركة، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا للتقدم للأمام والتأهل للمباراة النهائية والفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي”.. مضيفا “بكل تأكيد السد حامل اللقب قادر على التأهل للنهائي والظفر باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وبعد عودة اللاعبين الدوليين أصبح الفريق أكثر قوة، وكل اللاعبين لديهم هدف واحد من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات”.

وأوضح اللاعب الذي انتقل لصفوف السد في عام 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي: “بلا شك عودة اللاعبين الدوليين أعطتنا ثقة كبيرة وهذا ظهر جلياً في المباريات الأخيرة بعد الفوز في عدة مواجهات متتالية”.

وقال بونجاح الذي سجل خمسة أهداف لفريقه في الدوري هذا الموسم مع ختام الجولة الثالثة عشرة: “بكل تأكيد مواجهات كأس قطر تختلف عن بطولة الدوري، حيث إن التنافس مختلف هذه المرة، في الدوري لعبنا أمام العربي بالجولة الحادية عشرة وحسمنا المباراة بهدفين دون رد، لكن المواجهة المقبلة ستكون متكافئة في ظل حرص كل فريق على التأهل للنهائي”.

وختم بونجاح تصريحاته، يجب أن نتغلب على كافة التحديات، وهذا لن يأتي إلا بالعمل والتكاتف كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف، وهدفنا الفوز في جميع المباريات، وأتمنى أن تدعمنا جماهيرنا بقوة في المواجهات المقبلة، لاسيما وأن الفريق يتطور من مباراة لأخرى من أجل الوصول لأفضل مستوى يتمناه الجميع.