هدفنا خلق أكبر قاعدة جماهيرية للنادي في الجزائر والوطن العربي

عرعار محمد أمين رئيس الرابطة الرسمية لمشجعي مانشستر سيتي الجزائريين

خص عرعار محمد أمين، رئيس الرابطة الرسمية لمشجعي مانشستر سيتي الجزائريين، الشروق العربي بحوار، تحدث فيه عن أسباب تأسيس الرابطة الرسمية لمشجعي الفريق الإنجليزي وأهدافها ومدى اهتمام الجزائريين بهذا النادي، الذي يضم قائد الخضر، رياض محرز، فخر كل الجزائريين.

بداية، كيف جاءتكم فكرة تأسيس رابطة مشجعي مانشستر سيتي بالجزائر؟

فكرة تأسيس أول رابطة رسمية جاءت من العالم الافتراضي وصفحات الفايسبوك، حيث إنه كان هناك تناقل كبير لأخبار النادي بين الكثير من المشجعين واهتمام بالمستجدات التي تخص نادي مانشستر سيتي. ومن هنا، جاءت فكرة تجسيد كل هذا على أرض الواقع، بتأسيس أول رابطة رسمية في الجزائر، بعد التواصل مع رابطات أخرى في مصر وليبيا والأردن لأخذ المعلومات اللازمة.

ما هو الصدى من وراء التأسيس؟

الصدى من تأسيس رابطة رسمية هو مد جسور التواصل بين مشجعي وعاشقي النادي السماوي من أجل استقطاب أكبر عدد من الأعضاء الرسميين، حيث عرفت الرابطة قفزة قياسية، وفي ظرف ثلاثة أشهر، استقبلنا أكثر من 150 طلب انضمام إلى الرابطة، ونحو 7600 متابع للصفحة الرسمية على الفايسبوك، والعدد في تزايد.

علاقتنا مع إدارة مانشستر سيتي علاقة وطيدة ومباشرة، حيث إننا في تواصل دائم مع الإدارة ومنظمة المشجعين الرسميين (OSC) المؤسسة في سنة 2010.

كم عدد الأعضاء؟ وما هي التظاهرات التي قمتم بها إلى يومنا هذا؟

عدد الأعضاء الرسميين في الرابطة حاليا 18 عضو، من مختلف ولايات الوطن. النشاطات التي قمنا بها إلى حد الساعة هي تنظيم تجمع لمشاهدة نهائي دوري الأبطال بفندق الماريوت، الذي حظي بحضور جماهيري لا بأس به وتغطية تلفزيونية. كما نطمح إلى تنظيم زيارات إلى مدارس تدريب كرة القدم للصغار لإعطاء نظرة عامة عن نادي مانشستر سيتي.

في الجزائر، هل أنصار السيتي أكثر من أنصار الأندية الأخرى؟

بالنسبة إلى أنصار مانشستر سيتي، العدد صغير قليلا، بالمقارنة مع باقي الأندية، ربما لأن الفكر الكروي في الجزائر يربط تشجيع الأندية بعدد الألقاب المحققة تاريخيا.

ماذا عن اهتمام الجزائريين برابطتكم؟

حقيقة، نلاقي اهتماما لا بأس به من طرف المواطن الجزائري، بين منتقد ومؤيد لهذه الرابطة.. كما نتلقى العديد من الأسئلة حول طريقة الانضمام والشروط المعمول بها.

هل تفكرون في إنشاء مقر للرابطة بالعاصمة؟

نفكر في إنشاء مقر خاص بالرابطة في العاصمة الجزائرية، ونعمل على ذلك بعد دراسة عروض الرعاية من طرف شركات خاصة.

ما هو الهدف من هذه الرابطة؟

الهدف من الرابطة هو خلق أكبر قاعدة جماهيرية للنادي الأزرق هنا في الجزائر والوطن العربي ككل.

وهل تحصلتم على الموافقة من النادي؟

باشرنا العمل مباشرة بعد الحصول على اعتماد رسمي من إدارة مانشستر سيتي، ونعتبر أول رابطة رسمية للنادي بالجزائر.

ما رأيكم في رياض محرز وما يقوم به في المان سيتي؟

رأينا كمشجعين حول النجم رياض محرز هو رأي كل محبي كرة القدم.. لاعب سوبر ستار، يملك الموهبة ويقدم إضافة كبيرة للنادي المنشستراوي، ويعتبر من أبرز النجوم في النادي.

هل ترون مستقبلا لاعبين آخرين في المان سيتي؟

بالنسبة إلى اللاعبين الجزائريين وتاريخهم مع مانشستر سيتي، أمثال المدرب الوطني جمال بلماضي وعلي بن عربية، هناك حظوظ لأي من النجوم الحاليين في حمل قميص مانشستر سيتي، على غرار إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني، من الذين نظن أنهم في مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل من إضافة؟

في النهاية، نرحب بكل عاشق للنادي المنشستراوي للانضمام إلى الرابطة، حيث ستفتح التسجيلات شهر جويلية القادم، وتحية خاصة للأخ مصطفى راؤول، من مصر الشقيقة، الذي كان له دور كبير في تأسيس هذه الرابطة. الشكر موصول لكل من دعمنا من بعيد أو من قريب.