“هدفي إنهاء الموسم ضمن المراتب الأولى والتألق في المنافسة القارية”

المدرب الجديد لاتحاد العاصمة.. عبد الحق بن شيخة:

أكد المدرب الجديد لفريق اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخة، أن هدفه هو إنهاء الموسم الحالي في إحدى المراتب الثلاث الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فضلا عن التألق في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

وأوضح بن شيخة في ندوة صحفية عقب تنصيبه الرسمي على رأس العارضة الفنية للنادي العاصمي قائلا: “هدفي هو انهاء الموسم في إحدى المراتب الثلاث الأولى، وتحقيق مشوار مشرف في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية… صحيح أن المهمة صعبة إلا أنني رجل أحب التحديات وسأدخل مغامرتي مع الاتحاد بكل تفاؤل”. وأضاف بن شيخة: “من الصعب جدا التعهد بتحقيق نتائج جيدة بأتم معنى الكلمة”، وعلى هذا الأساس يفضل الحديث عن “العمل والجدية والاجتهاد، وأتمنى أن هذه الطريقة تأتي بثمارها في آخر المطاف”. وتطرق مدرب الاتحاد الجديد إلى طريقة اللعب، مشيرا أن المستوى الفني للاعبين هو الذي يحدد طريقة اللعب التي ينتهجها في بقية مشوار الموسم الكروي.

وقال في هذا الصدد: “سنخوض لقاءين لتسوية الرزنامة وبعدها سندخل في فترة التوقف، وأتمنى استغلال هذه الفترة لصقل قدرات اللاعبين. وهذا هو أهم شيء لكي نتمكن من تحديد طريقة لعبنا المناسبة”.

وقال أيضا: “إذا لاحظت أن العناصر تلعب أفضل بالاعتماد على الهجمات المرتدة، فسنرتكز عليها. أما إذا لاحظت عكس ذلك من خلال قدرته على صناعة اللعب، فسنفضل طريقة الاستحواذ على الكرة. أهم شيء هو وضع اللاعبين في أفضل الأوضاع لكي يتسنى لهم تقديم أفضل ما لديهم”.

كما نوه المتحدث بالعمل الذي قدمه سابقه، بوعلام شارف، الذي أكد بالمناسبة أنه يكن له “كل الاحترام”، مفيدا أنه على الرغم من أن كل مدرب وطريقة عمله، إلا أنه لن يحدث ثورة في الفريق مع التحاقه بالعارضة الفنية للفريق العاصمي.

أما في ما يتعلق بالمساعدين، فقد أوضح بن شيخة أنه سيشتغل بمساعدة كل من فريد زميتي وفريد بلملاط الذي سيكون مدربا للحراس، في انتظار جلب محضر بدني في أقرب وقت، في حين، سيكون المهاجم السابق للنادي، حاج عدلان، منسقا عاما للفريق “الأحمر والأسود”.وذكر المتحدث بأنه إبن الفريق، كونه سبق له تقمص ألوان الاتحاد، مؤكدا أنه “فخر وشرف لي العودة إلى الفريق بعد غياب دام قرابة 40 عاما”. جدير بالذكر أن بن شيخة التحق يوم الاثنين بالعارضة الفنية للاتحاد بعقد مدته 18 شهرا، خلفا لبوعلام شارف، الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي.