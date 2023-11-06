“هدفي العودة إلى المنتخب والفوز بالنجمة الثالثة”

قال إنه يعمل بجد من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.. بلايلي:

أكد نجم مولودية الجزائر والمنتخب الوطني، يوسف بلايلي، عن أمله في العودة إلى تشكيلة الخضر والمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة، المقررة بكوت ديفوار، مطلع السنة المقبلة، مبرزا مدى جديته للفوز بثقة الناخب الوطني، جمال بلماضي، مجدّدا من بوابة العميد.

وتحدث بلايلي للتلفزيون العمومي، على هامش الحصة التدريبية التي أجراها أشبال بوميل، حيث قال: “آمل في العودة إلى المنتخب وأنا أعمل بجد مع فريقي من أجل ذلك، وأشكر زملائي الذين ساعدوني من أجل التألق في المولودية”، وأضاف: “لديّ أمل من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وإفراح الشعب ولم لا التتويج باللقب وإسعاد الشعب الجزائري بإضافة نجمة ثالثة”.

وغاب يوسف بلايلي عن مخططات الناخب الوطني، جمال بلماضي، منذ تربص جوان الماضي، بسبب تواجده دون منافسة، بعد فسخه للعقد مع نادي أجاكسيو الفرنسي، حيث يعود آخر ظهور له مع المنتخب الوطني إلى مارس الماضي، بمناسبة اللقاء المزدوج أمام النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة لـ”الكان”.

ورغم كل العروض التي تلقاها الصيف الماضي، إلا أن مدلل “الشناوة” الجديد قرر العودة إلى البطولة الجزائرية من بوابة المولودية، والتألق مع النادي الأكثر شعبية في الجزائر على أمل خطف أنظار الناخب الوطني، حيث بصم “بابلو” على بداية موسم أكثر من رائعة، بتسجيل 4 أهداف ومساهمته في خمسة أهداف في أربع جولات فقط، وضعته في صدارة ترتيب الهدّافين، لكنه لم يتواجد خلال التربصين الماضيين، بسبب التأخر البدني الذي يعانيه، والذي كان واضحا خلال مباريات المولودية هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتواصل غياب بلايلي عن الخضر خلال التربص القادم، بسبب توقف المنافسة في الجزائر، والتي حالت دون مواصلة تألقه وربح عدد من المباريات من أجل نيل ثقة بلماضي، خاصة وأن موعد استئناف البطولة سيكون يومين قبل تربص الخضر تحسبا لتصفيات كأس العالم 2026 أمام كل من الصومال والموزمبيق على التوالي.