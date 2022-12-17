هدفي هو العودة إلى المنتخب الوطني

مهاجم السد القطري بغداد بونجاح:

برر بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، تراجع مردوده في الموسم الماضي رفقة فريقه ومنتخب الجزائر.

وقال بونجاح، في تصريحات صحفية: “أي لاعب كرة قدم لديه فترات توهج، كما يمكن أن يمر بفترات فراغ.. وأحسن مثال على هذا كريستياتو رونالدو، الذي يعيش موسما صعبا”. وأضاف: “في الموسم الماضي لم أكن أحظى بثقة المدرب، وهذا أثر سلبا على مردودي.. لكن هذا الموسم مع المدرب خوان مانويل، أشعر أنني في أفضل حال”.

وأضاف: “المدرب منحني الثقة، وأنا بدوري أركز في التدريبات، وأحاول قدر المستطاع أن أساعد فريقي فوق المستطيل الأخضر”. وواصل: “هدفي في المرحلة القادمة هو العودة للمنتخب الجزائري وتقديم الإضافة.. أعلم جيدا أن المهمة صعبة، لكنني جاهز لرفع التحدي، والمشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم”. وختم بونجاح: “بالنسبة للنسخة الحالية من المونديال، أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي.. إنه لاعب استثنائي متعنا للعديد من السنوات، ويستحق أن يرفع الكأس في نهاية مشواره”.