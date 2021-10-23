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رياضة

هدف استعراضي وتمريرة بِالمسطرة لـ “بن ناصر”

علي بهلولي
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هدف استعراضي وتمريرة بِالمسطرة لـ “بن ناصر”
بن ناصر يحتفل مع زملائه في الميلان بِهدف سجّله ضد فريق بولونيا

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت، في مباراة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي بولونيا.

وفاز فريق الميلان بِنتيجة (2-4)، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

وسجّل بن ناصر الهدف الثالث لِفريقه ميلان آسي في الدقيقة الـ 84، بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 20 مترا. كما صنع الهدف الرّابع بِتمريرة حاسمة لِزميله المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في الدقيقة الأخيرة.

وبات متوسط الميدان بن ناصر وقد دشّن عدّاد التهديف والتمريرات الحاسمة، بِزيّ “الروسونيري” في منافسة “الكالتشيو” نسخة 2021-2022.

وقدّم إسماعيل بن ناصر عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وطرد الحكم لاعبَين من فريق بولونيا، في الدقيقتَين الـ 20 والـ 58.

وانفرد الميلان بِريادة الترتيب بعد هذا الانتصار، حيث يجمع 25 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد نابولي بِفارق نقطة واحدة، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق بولونيا الرّتبة الـ 9 بِرصيد 12 نقطة.

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