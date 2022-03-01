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هدف بلايلي الشهير ضد المغرب موضوع فرض الفيزياء بإحدى الثانويات

نادية شريف
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هدف بلايلي الشهير ضد المغرب موضوع فرض الفيزياء بإحدى الثانويات

تداولت مواقع وصفحات التعليم بالجزائر، صورة لموضوع فرض مادة الفيزياء بإحدى الثانويات، والذي كان حول هدف بلايلي الشهير ضد المغرب.

وقال نشطاء إن هدف بلايلي العالمي في شباك المغرب في ربع نهائي كأس العرب مازال يصنع الحدث، حيث تم إدراجه كمسألة فيزيائية في موضوع فرض للتلاميذ بإحدى ثانويات ولاية “سيدي بلعباس.

وفي الوقت الذي استذكر البعض قذيفة بلايلي وأعربوا عن إعجابهم باعتماد مواضيع من الواقع الحقيقي للمجتمع الجزائري والتخلص من التبعية، أبدى مغاربة انزعاجهم من خلال تغريدات ساخرة.

يذكر أن هدف بلايلي الخرافي الذي سجله على طريقة الكابتن ماجد، كان موضوع امتحان أيضا، شهر ديسمبر، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث وجد الطلبة أنفسهم مطالبون بتحليل مسألة القذيفة فيزيائيا.

وصنع هدف بلايلي الشهير الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال اللاعب في تصريحات صحفية: “وفقني الله لتسجيل هدف بعدما رأيت الحارس خارجا من منطقته فسددت الكرة لتدخل الشباك على طريقة الكابتن ماجد”.

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