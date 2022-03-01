هدف بلايلي الشهير ضد المغرب موضوع فرض الفيزياء بإحدى الثانويات
تداولت مواقع وصفحات التعليم بالجزائر، صورة لموضوع فرض مادة الفيزياء بإحدى الثانويات، والذي كان حول هدف بلايلي الشهير ضد المغرب.
وقال نشطاء إن هدف بلايلي العالمي في شباك المغرب في ربع نهائي كأس العرب مازال يصنع الحدث، حيث تم إدراجه كمسألة فيزيائية في موضوع فرض للتلاميذ بإحدى ثانويات ولاية “سيدي بلعباس.
هدف يوسف بلايلي ضد المغرب في كأس العرب موضوع فرض في مادة العلوم الفيزيائية في ثانوية برومي علي بولاية سيدي بلعباس😊 pic.twitter.com/R5UKu0ELYP
— Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) February 28, 2022
وفي الوقت الذي استذكر البعض قذيفة بلايلي وأعربوا عن إعجابهم باعتماد مواضيع من الواقع الحقيقي للمجتمع الجزائري والتخلص من التبعية، أبدى مغاربة انزعاجهم من خلال تغريدات ساخرة.
لافان دي لافان 😩
هدف بلايلي ضد المغرب في كأس العرب موضوع فرض في مادة العلوم الفيزيائية في إحدى الثانويات ببولاية سيدي بلعباس في كوريا الشرقية التابعة لكوكب الجزائر… pic.twitter.com/8bgAI6dptx
— R A C H I D🇲🇦 (@rachgadiri) February 28, 2022
الزنيتي ولاو يقراو عليه فالجزاير 🥴
هدف بلايلي ضد الزنيتي في كأس العرب موضوع فرض في مادة العلوم الفيزيائية في إحدى الثانويات..
معرت كيطرا كتبو المنتخب المغربي و ما كتبوش منتخب الجار السوء.. 😄 pic.twitter.com/KcsEOZH7Fy
— يعقوب (@YGb_Bthr) February 28, 2022
يذكر أن هدف بلايلي الخرافي الذي سجله على طريقة الكابتن ماجد، كان موضوع امتحان أيضا، شهر ديسمبر، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث وجد الطلبة أنفسهم مطالبون بتحليل مسألة القذيفة فيزيائيا.
وصنع هدف بلايلي الشهير الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال اللاعب في تصريحات صحفية: “وفقني الله لتسجيل هدف بعدما رأيت الحارس خارجا من منطقته فسددت الكرة لتدخل الشباك على طريقة الكابتن ماجد”.