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هدف بلايلي يتحول إلى ومضة إشهارية لشركة طيران

الشروق أونلاين
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هدف بلايلي يتحول إلى ومضة إشهارية لشركة طيران
ح.م
بلايلي بعد تسجيله الهدف

تحول هدف النجم يوسف بلايلي، في مرمى المنتخب المغربي إلى ومضة إشهارية لشركة الطيران القطرية.

ونال هدف النجم يوسف بلايلي، “الخيالي” في مرمى نظيره المغربي، خلال اللقاء الذي جمعهما السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، إعجاب شركة قطر للطيران الذي اختارته ليكون ومضة إشهارية خاصة بها بشعار”دعه يطير”.

وشارك الحساب الرسمي للخطوط الجوية القطرية “QatarAirways” على موقع “تويتر” بنشر مقطع فيديو منشور على حساب “FIFAWorldCup” الذي يتضمن الهدف “الخرافي” لبلايلي وينتهي بعبارة “دعه يطير”.

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