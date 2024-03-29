هدف بن زية في مرمى جنوب إفريقيا يتنافس على جائزة “بوشكاش”

سجله بطريقة جعلته حديث الصحافة وعشاق الكرة حول العالم

أجمعت وسائل الإعلام الرياضية في إنجلترا، على أن هدف مهاجم المنتخب الوطني الجزائري ياسين بن زية في مرمى جنوب إفريقيا في المقابلة الودية الثانية التي تعادل فيها المنتخبان (3-3) لحساب الجولة الثانية والأخيرة من الدورة الدولية “فيفا سيري-2024” التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري، ينبغي أن يرشح لجائزة “بوشكاش ” لأفضل هدف في العالم للعام الجاري 2024.

وشارك بن زية، أساسيا ضمن تشكيلة الخضر، في هذه المباراة التي نجح فيها في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، لكن جمالية الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة الـ70 بمقصية خلفية من داخل منطقة الجزاء بطريقة مميزة جعلته حديث الصحافة الرياضية وعشاق كرة القدم حول العالم.

وجاءت الإشادة بهدف مهاجم المنتخب الوطني، من الصحافة المتخصصة في إنجلترا، حيث اعتبرت صحيفة “دايلي مايل” أن هدف ياسين بن زية وضع نفسه كمنافس رئيسي على جائزة بوشكاش لهذا العام التي تمنحها “الفيفا” سنويا، مثلها مثل صحيفة ” ذا صن” البريطانية ذائعة الصيت التي اعتبرت: “إن هدف بن زية لن يترشّح للجائزة فحسب، بل سينافس على الفوز بها”.

ومن جهته نقل موقع “وين وين” المتخصص عن الصحفي الإنجليزي كريس ساتون قوله، متحدثا عن هدف ياسين بنزية أمام منتخب الـ “بافانا بافانا” إنه “قد شاهد أعظم ركلة مقصية خلفية فوق مستوى الرأس، وإنه لا يعتقد أنه سيتمكن من مشاهدة ركلة أفضل منها من حيث الدقّة والتنفيذ”.

وكان هدف بن زية قد حظي كذلك بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي قامت بإعادة نشر لقطة هدف بن زية عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، إلى جانب احتفاليته بالهدف.

وفضلا عن الاتحاد الدولي للعبة دفعت جمالية الهدف الثاني الذي وقعه بن زية في شباك جنوب إفريقيا عدة وسائل إعلام أجنبية ومواقع رياضية عالمية إلى إعادة بثه على منصة “اكس”.