-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هدف عالمي في الدوري الأسترالي على طريقة “ركلة العقرب” (فيديو)

سليم.ع
  • 789
  • 1
هدف عالمي في الدوري الأسترالي على طريقة “ركلة العقرب” (فيديو)

شهد الدوري الأسترالي هدفا عالميا على طريقة ركلة العقرب سجله المدافع غاروسيو لصالح فريقه ويسترن يونايتد، أمام نادي ويسترن سيدني وانديريرز…
واستقبل المدافع الأسترالي كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لقطة الهدف، وعلق عليه: “لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه، تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق”.
وقال المدافع غاروسيو، متحدثا عن الهدف الذي سجله: “لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى ولو حاولت ألف مرة”.

مقالات ذات صلة
أساتذة يصابون بعاهات مستديمة على أيدي تلاميذهم!

أساتذة يصابون بعاهات مستديمة على أيدي تلاميذهم!

الجزائر مع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الجزائر مع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية

النقابة الوطنية الصيادلة الخواص تعلق الإضراب المقرر يوم 28 فيفري

النقابة الوطنية الصيادلة الخواص تعلق الإضراب المقرر يوم 28 فيفري

زيادات في أجور موظفي التربية تصل إلى 9 آلاف دج

زيادات في أجور موظفي التربية تصل إلى 9 آلاف دج

حصري.. القضاء الجزائري يحجز كافة ممتلكات بوشوارب

حصري.. القضاء الجزائري يحجز كافة ممتلكات بوشوارب

فتاوى الشيخ فركوس شاذة وبمنهج الخوارج!

فتاوى الشيخ فركوس شاذة وبمنهج الخوارج!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جثة

    هدف عادي بونجاح سجل افضل منه .

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد