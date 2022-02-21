هدف عالمي في الدوري الأسترالي على طريقة “ركلة العقرب” (فيديو)

شهد الدوري الأسترالي هدفا عالميا على طريقة ركلة العقرب سجله المدافع غاروسيو لصالح فريقه ويسترن يونايتد، أمام نادي ويسترن سيدني وانديريرز…

واستقبل المدافع الأسترالي كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لقطة الهدف، وعلق عليه: “لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه، تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق”.

وقال المدافع غاروسيو، متحدثا عن الهدف الذي سجله: “لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى ولو حاولت ألف مرة”.