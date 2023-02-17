هدف فارس شعيبي مرشح لجائزة أجمل هدف لثمن نهائي كأس فرنسا 

مهاجم تولوز مرشح بقوة للتواجد مع الخضر في تربص مارس القادم

رشح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الهدف الذي وقعه المهاجم الفرانكو-جزائري، فارس شعيبي، لفريقه تولوز في مرمى نادي ريمس، خلال مواجهة ثمن نهائي كأس فرنسا، للتنافس على جائزة أجمل هدف في كل مباريات هذا الدور من مسابقة كأس فرنسا.

وساهم شعيبي يوم الأربعاء الماضي في تأهل نادي تولوز إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفضل الهدف الرائع الذي سجله في مرمى نادي ريمس بواسطة رأسية قوية، أنهى بها حصيلة الأهداف التي سجلها فريقه في تلك المباراة التي انتهت بفوز عريض للمحليين بنتيجة3-1.

وفتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، المجال أمام الجماهير إلى غاية مساء يوم أمس الجمعة للتصويت على أجمل هدف في دور ثمن النهائي لكأس فرنسا، ما بين 4 أهداف من بينهم الهدف الذي سجله فارس شعيبي، بالإضافة إلى لاعب نانت مولي، وهدف مهاجم أولمبيك مرسيليا مالينوفسكي بقذيفة قوية، ونادي ليل عن طريق لاعبه زيغروفا.

ويواصل فارس شعيبي خطف الأنظار هذا الموسم مع نادي تولوز في فرنسا بفضل نجاعته والأهداف الجميلة التي سجلها في مختلف المنافسات. وكان شعيبي قريبا من تسجيل حضوره في أول تربص للمنتخب الوطني في شهر نوفمبر الماضي الذي تخللته مبارتان وديتان أمام مالي والسويد، لكن الأمر لم يحدث بسبب خطأ إداري من الاتحاد الجزائري في إرسال الدعوة إلى نادي تولوز، هو ما دفع هذا الأخير لعدم تسريحه للالتحاق بالخضر.