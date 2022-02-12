هدف فريد من نوعه في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي (فيديو)

سجل لاعب نادي إيستبورن بورو، دومينيك هاتشينسون هدفا فريدا من نوعه في المباراة التي جمعت فريقه بنادي تونبريدج إنغلس، لحساب دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي..

وجاء هدف اللاعب هاتشينسون الذي أعير من نادي واتفورد الإنجليزي بعدما استلم كرة خارج منطقة الجزاء وتوغل نحو المرمى، لتتم عرقلته من مدافعي المنافس، إلا أنه رغم سقوطه، تمكن من تهيئة الكرة لنفسه ويسددها من وضعية صعبة وغير متوقعة.

وكان النادي قد علّق على هدف لاعبه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا: “لا نعلم كيف جاء الهدف، ولكننا في المستوى.. لم يستسلم هاتشينسون، وأبقى الكرة حية ومن أضيق الزوايا يرفع الكرة بطريقة ما فوق الحارس لتسكن الشباك.