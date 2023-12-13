هدف لـ “توغاي”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي مساء الأربعاء، في منح فريقه الترجي التونسي انتصارا ثقيلا.

وتغلّب فريق الترجي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي تيطاوين، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة التونسية.

ودخل محمد الأمين توغاي إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الثاني.

وسجّل المدافع توغاي الهدف الأخير في الدقيقة الـ 63، مُفتتحا عدّاد التهديف في البطولة التونسية. هذا دون احتساب توقيعَين آخرَين (ثلاثة في المجموع)، في مُنافستَي رابطة الأبطال والدوري الإفريقي.

وبات الترجي مُنفردا بِريادة ترتيب الفوج الثاني، حيث يجمع 25 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي المنستير بِفارق 3 نقاط. ويشغل فريق تيطاوين المركز الـ 6 وقبل الأخير، بِرصيد 6 نقاط.