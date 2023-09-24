هدف لـ “محيوس” في سويسرا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس بعد ظهيرة الأحد، في مباراة فريقه إيفيردون سبور والضّيف نادي بال السويسريَين.

وفاز فريق إيفيردون سبور بِنتيجة (3-2)، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم محيوس الهدف الأخير لِفريقه إيفيردون سبور، في الدقيقة الـ 80.

ورفع أيمن محيوس غلّته إلى هدفَين في البطولة السويسرية للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف أخرى في كأس هذا البلد (6 في المجموع).

وعلى غرار محيوس، شارك مواطنه وزميله المدافع هيثم لوصيف أساسيا.

وبات فريق إيفيردون سبور يجمع 11 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي بال الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِرصيد 4 نقاط.