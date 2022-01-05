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رياضة

هدف محرز خارج سباق جائزة الفيفا لعام 2021

سليم.ع
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هدف محرز خارج سباق جائزة الفيفا لعام 2021
أرشيف

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة نهائية من ثلاثة أسماء للتنافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2021، وهي القائمة التي لم يتواجد فيها اسم الدولي الجزائري رياض محرز .

وكان “الفيفا” قد أعلن عن قائمة مكونة من 11 لاعبا للمنافسة علي الجائزة من بينهم النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يتم الاستقرار على ثلاثة أهداف فقط، ليس من بينهم هدف محرز.

وضمت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة بوشكاش لأحسن هدف، هدف الأرجنتيني أريك لاميلا، والذي سجله في مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي يوم 14 مارس 2021.

والهدف الثاني، هو هدف التشيكي باتريك تشيك من مباراة التشيك ضد اسكتلندا في بطولة يورو 14 جوان 2021.

أما الهدف الثالث والأخير، فهو هدف الإيراني مهدي طاريمي من مباراة بورتو وتشيلسي فى دوري أبطال أوروبا يوم 13 أفريل 2021.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل هدف ضمن حفل سيقام 17 جانفي الجاري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ بسويسرا.

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