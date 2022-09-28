“هدف نيجيريا شرعي وبلايلي يتحايل على الحكام وهذا يسيء للاعب الجزائري”

الحكم الدولي السابق سليم اوساسي لـ"الشروق" :

قال الحكم الدولي السابق سليم أوساسي أن الحكم التونسي محرز المالكي الذي أدار اللقاء التحضيري الثاني الودي بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري كان متسامحا إلى حد كبير، ورغم أن اللقاء كان وديا إلا أن النيجيريين لعبوا هذا اللقاء بعقلية الثأر لهزيمتي كأس أمم افريقيا 2019 بمصر، حيث شجع اللاعبين على التجاوز واللعب الخشن رغم أن مهمته الحفاظ على سلامة اللاعبين وليس تطبيق القوانين، حيث عانى نجوم الخضر من ذلك أين أكمل اللاعب إسماعيل بن ناصر اللقاء بصعوبة بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأنف بالإضافة إلى محرز وبن سبعيني وبلايلي، مؤكدا ان الحكم التونسي محرز الذي نال الشارة الدولية سنة 2019 أخطأ في حق النيجيريين وأن الهدف الثاني الذي سجل كان صحيحا ولا توجد حالة تسلل.

وعن ضربة الجزاء التي أعلنها بعد التدخل الخشن على رامي بن سبعيني، قال أنها شرعية إلى حد كبير والحكم حسبه كان صائبا في قراراته على طريقة احتجاجات لاعبي المنافس السلبية، وأضاف سليم أوساسي قائلا “رغم ذلك، أن الحكم تمكن بطريقة لبقة ومضبوطة وعرف كيف يتحكم في توجيه المباراة ويحافظ في بعض الأحيان على سلامة اللاعبين، حتى البطاقات التي اخرجها كانت في محلها رغم ان اللاعبين النيجيريين خاصة كانوا اندفاعيين اكثر من اللازم واخلطوا بين الدفاع عن منطقتهم والخشونة”.

وعن عرقلة بلايلي، قال لم تكن ضربة جزاء ومن المفروض أن يوجه له إنذارا جراء تحايله على الحكم، حيث تظاهر بالسقوط، وقال في الأخير إن النقطة السلبية في اللقاء عامة أن هناك لاعبين يبحثون عن الخطأ مند صفارة البداية إلى غاية اعلان النهاية، إشارة منه إلى بلايلي الذي أصبح يبحث عن الخطأ للحصول على ضربة جزاء، وان ذلك أثر سلبيا على اللعب الجماعي، حيث تمادى هذا اللاعب في التحايل على الحكام للحصول على ضربات الجزاء وأن ذلك يسيء للاعب الجزائري.