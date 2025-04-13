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رياضة

هدف وتمريرة حاسمة لـ “آيت نوري”

علي بهلولي
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هدف وتمريرة حاسمة لـ “آيت نوري”

ترك اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري عصر الأحد، بصمة قوية في فوز لِفريقه ولفرهامبتون.

وتغلّب فريق ولفرهامبتون بِنتيجة (4-2) على الزائر نادي توتنهام، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل ريان آيت نوري الهدف الأول لِفريقه ولفرهامبتون في الدقيقة الثانية، وصنع الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 64.

وأمسى المدافع آيت نوري يحوز رصيد 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة في “البريمريغ”، فضلا عن هدف آخر وقّعه في مسابقة كأس إنجلترا.

ويجمع فريق ولفرهامبتون 35 نقطة في المركز الـ 16، ويملك نادي توتنهام 37 نقطة في الرتبة الـ 15.

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