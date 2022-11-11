-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هدف وعطلة “مدفوعة الأجر” لِبن سبعيني مدّتها 72 يومًا

علي بهلولي
  • 3211
  • 0
هدف وعطلة “مدفوعة الأجر” لِبن سبعيني مدّتها 72 يومًا
رامي بن سبعيني يحتفل بِهدفه ضد بوروسيا دورتموند (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سهرة الجمعة، في فوز فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وانتصر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي بوروسيا دورتموند، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الثاني لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 26.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في منافسة “البوندسليغا” للموسم الحالي، فضلا عن هدف سادس في مسابقة الكأس الألمانية.

وأنقذ رامي بن سبعيني فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة دورتموند من هدف مُحقّق.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الانتصار، يجمع 22 نقطة في المركز السابع. ويحوز نادي بوروسيا دورتموند 25 نقطة في المركز السادس.

وسيعود رامي بن سبعيني بعد هذه المباراة إلى الجزائر، لِخوض ودّيتَي “الخضر” أمام مالي والسويد في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي. ثم يركن إلى الرّاحة حتى الـ 22 من جانفي 2023 (72 يومًا). وذلك بِسبب توقّف البطولة الألمانية نتيجة مشاركة منتخب البلد في كأس العالم بِقطر، وتُضاف إلى الفترة العطلة الشتوية. هذا إن لم يُغيّر الدولي الجزائري وجهته نحو فريق آخر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحتى لو لم تتضمّن الأجندة منافسة المونديال، فإن البطولة الألمانية تتوقف عند نهاية السنة (منتصف ديسمبر في غالب الأحيان)، بِسبب قساوة فصل الشتاء في بلاد الجيرمان.

عملاق أوروبي يُريد جلبه

يبقى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مطلوبا بِحدّة في سوق الانتقالات.

وما زالت إدارة نادي مونشنغلادباخ لم تتوصّل بعد إلى إقناع بن سبعيني (27 سنة) بِتجديد العقد، الذي تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وأدرجت إدارة نادي الإنتر الإيطالي اسم لاعب الخطّ الخلفي لـ “الخضر” على رأس الأولويات لِتعزيز صفوف فريقها الكروي، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره مساء الإثنين.

وفضلا عن نادي “النيراتزوري”، ترغب أندية أخرى من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا في الاستفادة من خدمات رامي بن سبعيني. استنادا إلى المصدر ذاته، الذي لم يكشف عن أسماء هذه الفرق.

مقالات ذات صلة
“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

مسعودي يُسجّل ويتأهّل

مسعودي يُسجّل ويتأهّل

عمورة يتأهّل في كأس سويسرا

عمورة يتأهّل في كأس سويسرا

حارس مرمى السويد يُصاب ولن يُواجه الجزائر

حارس مرمى السويد يُصاب ولن يُواجه الجزائر

الجزائر تنال شرف أمرَين غير مسبوقَين في تاريخ الكرة الإفريقية

الجزائر تنال شرف أمرَين غير مسبوقَين في تاريخ الكرة الإفريقية

العالم سيتفاجأ بالمستوى العالي لتنظيم كأس العالم في قطر

العالم سيتفاجأ بالمستوى العالي لتنظيم كأس العالم في قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد