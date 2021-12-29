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رياضة

هدف وفوز لِبراهيمي عشية “كان” 2022

علي بهلولي
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هدف وفوز لِبراهيمي عشية “كان” 2022

أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي عصر الأربعاء، فريقه الريان فوزا ثمينا بِنتيجة هدفَين لِهدف على المضيف نادي الشمال.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 11، من عمر البطولة القطرية لِكرة القدم.

وسجّل القائد ياسين براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الريان، في الدقيقة الـ 41.

ورفع براهيمي غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ نادي الريان، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.

وقبل الهدف بِدقيقتَين، أهدر متوسط الميدان ياسين براهيمي ركلة جزاء.

ونجح براهيمي في تحويل 7 ركلات جزاء إلى أهداف، في كلّ المنافسات الرسمية سواء الخاصة بِالأندية أو المنتخبات، للعام الحالي. بينما فشل مرّتَين بِاحتساب مواجهة فريقَي الريان والشمال.

وبات فريق الريان بعد هذا الانتصار، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 10 بِرصيد 9 نقاط.

وبعد هذه المباراة، يلتحق ياسين براهيمي بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري، في العاصمة القطرية الدوحة. استعدادا للّدفاع عن اللّقب الإفريقي بِالكاميرون، في منافسة كروية قارية تنطلق بِتاريخ الـ 9 من جانفي المقبل.

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