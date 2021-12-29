هدف وفوز لِبراهيمي عشية “كان” 2022
أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي عصر الأربعاء، فريقه الريان فوزا ثمينا بِنتيجة هدفَين لِهدف على المضيف نادي الشمال.
ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 11، من عمر البطولة القطرية لِكرة القدم.
وسجّل القائد ياسين براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الريان، في الدقيقة الـ 41.
هدف |
الريان يتقدم 2 – 0 الشمال عبر ياسين براهيمي د41 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/z4fLjvQ370
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 29, 2021
ورفع براهيمي غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ نادي الريان، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.
وقبل الهدف بِدقيقتَين، أهدر متوسط الميدان ياسين براهيمي ركلة جزاء.
فيديو |
ياسين براهيمي يضيع ركلة جزاء للريان في د39 pic.twitter.com/0Zok43pLPV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 29, 2021
ونجح براهيمي في تحويل 7 ركلات جزاء إلى أهداف، في كلّ المنافسات الرسمية سواء الخاصة بِالأندية أو المنتخبات، للعام الحالي. بينما فشل مرّتَين بِاحتساب مواجهة فريقَي الريان والشمال.
وبات فريق الريان بعد هذا الانتصار، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 10 بِرصيد 9 نقاط.
وبعد هذه المباراة، يلتحق ياسين براهيمي بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري، في العاصمة القطرية الدوحة. استعدادا للّدفاع عن اللّقب الإفريقي بِالكاميرون، في منافسة كروية قارية تنطلق بِتاريخ الـ 9 من جانفي المقبل.