هدم جدار لنقل أمريكية تزن 391 كلغ لإجراء عملية جراحية

قام عمال طوارئ فرنسيون بهدم جدار منزل امرأة أمريكية تزن 391 كيلوغراما لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وذكرت إذاعة “فرانس 3” أن “المرأة، التي كانت تعيش في ستيناي منذ 20 عاما، بالقرب من الحدود مع بلجيكا ولوكسمبورغ، رفضت سابقا المساعدة الطبية.

واستمر التحضير للعملية عدة أشهر، حيث تم استخدام سيارة إسعاف للأشخاص ذوي الوزن الثقيل، مستعارة من بلجيكا.

وقال مسؤول حكومي محلي إن “عملية من هذا النوع، بدرجة عالية من التعقيد، لم تحدث من قبل في فرنسا”.

وهدم عمال الطوارئ جدارا في الطابق الأول من المنزل وحفروا ثقوبا في السقف، ثم تم رفع المرأة من نافذة الطابق الأرضي، وفق موقع “فوكس نيوز”.

بالإضافة إلى رجال الطوارئ المتخصصين، كان هناك أطباء وممرضون مجندون لهذه المهمة، كما تم إغلاق بعض الطرق في المنطقة لنقل المريضة إلى المستشفى.