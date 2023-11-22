هدنة إنسانية مؤقتة بين المقاومة والكيان الصهيوني.. هذه تفاصليها

بعد 47 يوما من العدوان

توصلت المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد مرور 47 يوما من العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على المدنيين في القطاع، وسط آمال و دعوات إلى الانتقال من هدنة مؤقتة إلى وقف شامل للعدوان.

وفجر الأربعاء، أعلنت قطر عن نجاح جهود الوساطة التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، التي سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

ويشمل الاتفاق -وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية- تبادل 50 من الأسرى في قطاع غزة في المرحلة الأولى، “مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق”.

كما ستسمح الهدنة بـ”دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية”، حسب ذات البيان.

وكشفت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في بيان لها تفاصيل اتفاق الهدنة، والذي يتم بموجبه “وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة كافة”.

و أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك “تكثيف إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة”، بالإضافة إلى “إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما”.

كما يشمل الاتفاق، وفق بيان حماس “وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء” حسب التوقيت المحلي.

وأضافت الحركة أن الاتفاق أكد على “ضمان حرية حركة الناس خلال الهدنة، وعدم التعرض لهم وخاصة على شارع صلاح الدين بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه”، مشددة على أن “بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق الرؤية التي تهدف إلى خدمة الشعب وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”.