هدنة مرتقبة في غزة.. وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام وإفراج عن أسرى

قالت القناة الـ13 العبرية، أن الحكومة الصهيونية ستصادق الليلة على مجموعة من القرارات بشأن إيقاف عدوانها على غزة.

قالت القناة الـ13 العبرية، أن الحكومة الصهيونية ستصادق الليلة على مجموعة من القرارات بشأن عدوانها على غزة.

القناة قالت أن حكومة نتانياهو ستصادق على وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام وهذا بداية من يوم الخميس، إضافة إلى الإفراج عن 140 أسير فلسطيني من نساء وأطفال، بالإضافة إلى إدخال 300 شاحنة محملة بالوقود والأدوية إلى قطاع غزة.

بالمقابل، قالت القناة الـ13 العبرية، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ستفرج على 53 أسيرا محتجزا عندها.

وقد قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر “لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.”

فيما نشرت قناة “العربية” أن المفاوضات تحت الوساطة المصرية القطرية تحرز تقدما، وقالت “أن الاتفاق قد يتضمن وقف النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا، مقابل نحو 300 محتجز فلسطيني، كما قد يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 أسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.”