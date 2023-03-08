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رياضة

هدية خاصة من ميسي للفنانة اللبنانية نادين نجيم

عمر سلامي
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هدية خاصة من ميسي للفنانة اللبنانية نادين نجيم
ح.م
ليونيل ميسي

تلقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، هدية خاصة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرا.

وأهدى ميسي، الفنانة نادين نجيم، قميص منتخب الأرجنتين موقعا منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.

ونشرت نادين نجيم مقطع “فيديو” عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للحظة توقيع ميسي على القميصين.

وشكرت النجمة اللبنانية ميسي على الهدية، حيث قالت: “شكرا كثيرا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة”.

وعلّقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان، الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: “جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة”.

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