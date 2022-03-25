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رياضة

هدية عيد ميلاد بلماضي وطرد “النّحس” الكاميروني

علي بهلولي
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هدية عيد ميلاد بلماضي وطرد “النّحس” الكاميروني

سجّلت مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه الكاميروني مساء الجمعة، أمرَين لافتَين وإيجابيَين.

وتمثّلت النقطة الأولى، في أن لاعبي المنتخب الوطني أهدوا مدربهم جمال بلماضي أجمل هديّة، في عيد ميلاده الـ 46. وذلك بِالفوز (0-1) على المضيف الكاميروني، وتعزيز فرص التأهّل لِمونديال قطر 2022.

ومعلوم أن جمال بلماضي من مواليد الـ 25 من مارس 1976 بِفرنسا، ومن أسرة جزائرية مهاجرة ومقيمة هناك.

أمّا الأمر الثاني، فَيُشير إلى طرد “محاربي الصّحراء” لـ “نحس” المواجهات الرّسمية مع الكاميرون. حيث حصد زملاء سليماني أوّل فوز لهم في مباراة رسمية أمام “الأسود الجموحة”.

وقبل مواجهة الجمعة بِملعب “جابوما” في مدينة دوالا، لعب “الخضر” 7 مقابلات رسمية مع الكاميرون، انتهت 5 لقاءات منها بِخسارة أو إقصاء النخبة الوطنية، فيما افترق الطرفان على تعادلَين.

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