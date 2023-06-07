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رياضة

هدية وداع غريبة من ألتراس نابولي للمدرب سباليتي (فيديو)

عمر سلامي
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هدية وداع غريبة من ألتراس نابولي للمدرب سباليتي (فيديو)
أرشيف
المدرب سباليتي

قدمت مجموعة من جماهير نابولي المعروفة هدية خاصة لمدرب فريقهم لوتشيانو سباليتي، بعد قرار رحيله عن النادي.

وتواجد خلال المؤتمر الصحفي الوداعي لسباليتي ثلاثة من أعضاء الألتراس، من أجل تقديم هدايا الوداع للمدرب، ومعهم صندوق مغطى بألوان قميص نادي نابولي.

وطلب أعضاء الألتراس من المدرب أن يفتح الصندوق، ليتفاجأ بتواجد مقود سيارته التي سرقت منه في 2021، إلى جانب عدد من الأقراص المدمجة التي تتضمن ألبومات موسيقية كانت في السيارة المسروقة أيضا.

وكان المدرب الإيطالي عقب توقيع عقود تدريبه للفريق الإيطالي في 2021 تعرض للسرقة، حيث تمت سرقة سيارته، من قبل مجموعة الألتراس، والتي وعدته حينها بإعادة السيارة إذا قرّر المغادرة فورا.

وقاد المدرب سباليتي نادي نابولي إلى إنجاز تاريخي بحصد لقب الدوري الإيطالي مع الفريق بعد غياب البطولة عن خزائن النادي منذ 33 عاما، قبل أن يقرّر الرحيل، وأخذ إجازة لمدة سنة.

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