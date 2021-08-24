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رياضة

هدّافان للبطولة الوطنية

علي بهلولي
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هدّافان للبطولة الوطنية

انتهت بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم سهرة الثلاثاء، بِتصدّر لاعبَين للائحة هدّافي المنافسة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة، وأمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد. حيث سجّل كلّ واحد منهما 19 هدفا.

وتموقع في المركز الثالث إسماعيل بلقاسمي مهاجم اتحاد العاصمة، بِرصيد 16 هدفا.

والتحق سعيود بِزميله مسعودي في صدارة لائحة الهدّافين، بعد توقيعه مساء الثلاثاء، ثنائية لِمصلحة شباب بلوزداد في مرمى الضيف اتحاد بسكرة.

ويتميّز سعيود في كونه سجّل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء، نظير 5 أهداف لِمسعودي.

وخلَف مسعودي وسعيود الثلاثي محمد الأمين عبيد من شباب قسنطينة ومحمد طيايبة من أمل عين مليلة وعبد النور بلحسيني من اتحاد سيدي بعباس، الذين تصدّروا لائحة الهدّافين في بطولة الموسم الماضي، بِرصيد 10 أهداف لِكل واحد منهم. لكن المنافسة أوقفت في الجولة الـ 22، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، كما بُرمجت البطولة بـ 30 جولة، عكس النسخة الحالية بـ 38 جولة.

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