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رياضة

هدّاف البطولة الوطنية ينتقل إلى بلجيكا

علي بهلولي
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هدّاف البطولة الوطنية ينتقل إلى بلجيكا
بلال مسعودي (في الوسط)

انتقل مهاجم شبيبة الساورة بلال مسعودي، الجمعة، إلى نادي كورتري الذي ينشط في بطولة بلجيكا للقسم الأوّل.

وسيلعب المهاجم مسعودي (23 سنة) في فريق كورتري البلجيكي لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022. كما ذكرته إدارة نادي شبيبة الساورة.

ومازال مسعودي يرتبط مع نادي عاصمة الجنوب الغربي الجزائري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وهكذا سيلعب مسعودي في فريق كورتري البلجيكي، إلى جانب مواطنه متوسط الميدان عبد القهار قادري.

وانتقل قادري (21 سنة) مُؤخّرا إلى فريق كورتري لِمدّة أربعة مواسم، قادما من نادي البارادو.

ولم يسبق لِبلال مسعودي – ابن بلدية القادرية ولاية البويرة – خوض تجربة احترافية خارج الوطن. وبِالمقابل، ارتدى أزياء اتحاد العاصمة (الأواسط) وشبيبة الساورة ووداد تلمسان.

وتألّق بلال مسعودي في الموسم المنقضي، حيث أنهى المشوار هدّافا لِبطولة القسم الأوّل، بِرصيد 19 توقيعا. رفقة أمير سعيود متوسط ميدان هجوم شباب بلوزداد (قبل انتقاله إلى نادي الطائي السعودي).

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