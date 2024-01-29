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رياضة

هدّاف السّاورة يلتحق بـ “سوسطارة”

الشروق الرياضي
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هدّاف السّاورة يلتحق بـ “سوسطارة”
ح.م

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة بعد ظهيرة الإثنين، عن انتداب اللاعب أسامة بلطرش.

وأمضى المهاجم بلطرش (28 سنة) عقدا يدوم حتّى صيف 2026، بعدما كان يرتدي زيّ نادي شبيبة الساورة حتّى الفصل ذاته من عام 2025.

وشارك أسامة بلطرش في 12 مباراة في بطولة الموسم الحالي، من أصل 15 مواجهة لِفريقه شبيبة الساورة، يوجد بينها 11 مقابلة خاضها أساسيا.

وسجّل ابن بلدية الرّمشي (ولاية تلمسان) 6 أهداف، من أصل 14 هدفا لـ “نسور” بشار. متصدّرا لائحة هدّافي الفريق.

ويُنتظر أن يمنح أسامة بلطرش دعما قويا لِخط هجوم فريق “سوسطارة”، سواء في البطولة الوطنية أو كأس الجمهورية أو كأس “الكاف”.

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